"¡Desperté y ya no tenía barriga!": Una mujer con coronavirus da a luz mientras estaba en coma inducido

Una mujer dio a luz mientras estaba en coma inducido en el centro médico Legacy Salmon Creek de Washington (EE.UU.), tras enfermarse gravemente por el nuevo coronavirus. La paciente permaneció intubada durante 10 días pero ya ha salido del hospital.

Angela Primachenko, de 27 años, asegura que no tenía problemas de salud subyacentes y desconoce dónde pudo contraer el virus. La mujer comentó en el programa Today de NBC que el 22 de marzo empezó a sentirse enferma y su condición fue empeorando dramáticamente.

"Obviamente, nadie esperaba que me enfermara tanto, así que absolutamente no esperaba dar a luz a mi hija", señaló la paciente en la entrevista. "Después de todos los medicamentos y todo, me acababa de despertar, y de repente ¡ya no tenía mi barriga! Fue extremadamente alucinante", agregó.

El día que la mujer salió de la unidad de cuidados intensivos (UCI), recibió la ovación y los aplausos de todo el personal sanitario. El video de ese momento fue compartido en su cuenta de Instagram.

A pesar de su recuperación, Primachenko todavía padece de covid-19 y por lo tanto aún no puede conocer a su hija personalmente. "No he tenido la oportunidad de conocer a mi pequeña Ava, pero creo que tan pronto como esté libre y ya no tenga el coronavirus, tal vez pueda tenerla la próxima semana", escribió la madre en redes sociales.

La pequeña nació a las 33 semanas y por ahora permanece en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Según el reporte médico, la menor ha dado negativo por coronavirus al igual que el esposo de la mujer y su otra hija, de 11 meses.