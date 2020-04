Un bacilo que propagan las cigarras podría acabar con los olivos de Europa

Un mortífero bacilo para el que aún no hay remedio infecta olivos de Europa, según denuncian varios autores en un artículo que la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (EE.UU.) pulblicó el pasado 13 de abril.

Los autores de esta investigación estiman que esa bacteria, llamada 'Xylella fastidiosa', es una de las más peligrosas del mundo para las plantas y costará un máximo que rondará los 5.700 millones de dólares a Italia y los 18.490 millones a España entre los daños que provoque y las medidas para combatir su propagación.

Hace varios años, expertos italianos denominaron esta enfermedad como desecación rápida de olivo y ahora estos investigadores han modelado los peores impactos posibles de un patógeno que está presente en España, Italia, Francia y Portugal y también amenazaría a Grecia, una circunstancia que dispararía los precios del aceite de oliva.

El bacilo se transmite gracais a una pequeña cigarra, que en 2015 se estableció que provenía de EE.UU. y ayuda a que cientos de árboles mueran por la obstrucción de un tejido del tronco que permite a la planta transportar su flujo de agua y minerales.

'Xylella fastidiosa' también puede infectar cerezos, almendros y ciruelos, pero desde que se descubrió en 2013 se estima que donde genera más problemas es en los olivares, ya que en los primeros años de su expansión el rendimiento de los cultivos afectados disminuyó un 60 %.

El peor escenario para España indicaría que se infectaría entre el 74,5 % y el 94,8 % de su área de producción de aceitunas en las próximas décadas, una situación que implicaría costos mucho mayores que el máximo calculado para Grecia e Italia y afectaría incluso a los ámbitos turístico y cultural.

Para combatir la enfermedad que provoca este bacilo es necesario talar los árboles infectados. Además de controlar el movimiento de material vegetal, está previsto desarrollar métodos para reducir la tasa de infección con aerosoles, barreras y análisis genéticos para descubrir por qué algunas plantas son más susceptibles que otras.

