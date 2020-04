Ministro de Sanidad de España, sobre el avance de la pandemia: "Estamos doblegando la curva"

El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, ha confirmado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "estamos doblando la curva", de acuerdo con los últimos datos oficiales que maneja su departamento.

Además, ha Illa ha informado de que este martes se ha publicado "una nueva orden que tiene como objetivo asegurar que las pruebas de diagnóstico se realizan siguiendo criterios de cohesión y se realizan en una única red, que dirigen las Comunidades Autónomas".

El ministro ya había afirmado este lunes que el pico de contagios ya se había superado y que "estamos en condiciones de doblegar la curva de la Covid-19". Aún así es pronto para anticipar una fecha para el fin del confinamiento. Esta semana se ha producido la vuelta al trabajo de algunos trabajadores de sectores no esenciales, pero se mantienen la mayoría de las prohibiciones y restricciones de movimientos decretadas el pasado 14 de marzo, incluida la reclusión domiciliaria de la población.

Así, desde el Ministerio de Sanidad manejan expectativas positivas, puesto que durante las últimas jornadas se están acercando mucho los datos de nuevos contagios y de pacientes recuperados diarios. Así, este martes se han registrado 3.045 nuevos positivos frente a 2.777 nuevos enfermos dados de alta.

De este modo, los casos activos de coronavirus son actualmente solo el 60 % del total de los detectados en el país desde que comenzó la epidemia, y cuando los recuperados superen a los nuevos contagios diariamente el descenso será más acentuado.

Más de 67.000 recuperados

Ese 60 % se traduce en 67.504 personas que han sido dadas de alta después de haber dado positivo en las pruebas de coronavirus. Algunas de ellas son rostros conocidos para la opinión pública española. Así, esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvoanunciaba a través de las redes sociales que tras su convalecencia, durante los últimos 15 días, se reincorporará al "trabajo de manera presencial". Calvo ha sido una de las tres ministras del Gabinete de Sánchez que han dado positivo hasta la fecha, junto con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

También este martes reaparecía en rueda de prensa otra cara que se ha hecho popular en los hogares españoles desde el comienzo de esta crisis sanitaria: la del portavoz técnico del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Simón ha guardado un aislamiento de 15 días en su domicilio después de que el 30 de marzo diera positivo, aunque en su caso la enfermedad se ha manifestado de manera leve y durante este tiempo ha participado en las ruedas de prensa del Comité técnico de seguimiento del coronavirus de manera telemática.

Laboratorios privados a disposición de las Comunidades Autónomas

Desde este mismo martes, debido a la Orden SND/344/2020, los centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada deben estar a disposición de las autoridades para entrar a formar parte o reforzar los circuitos de diagnóstico ya existentes, con la obligación de notificar a la autoridad sanitaria competente de la Comunidad Autónoma los casos de coronavirus detectados.

Así, los nuevos casos detectados deberán ser notificados tan pronto se detecten con la máxima urgencia y por el medio más rápido posible. La normativa incluye la posibilidad de adoptar las medidas necesarias para regular de los precios de las pruebas para la detección del nuevo coronavirus, para evitar situaciones abusivas.

Fernando Simón ha justificado este decisión en su comparecencia: "No podemos permitir que en un periodo de escasez se utilicen las PCR [pruebas diagnósticas] en grupos poblacionales en los que no van a ser suficientemente eficientes para generar resultados adecuados. Y, por otra parte, que los diangósticos que se hagan no queden bajo el conocimiento de las comunidades autónomas", ha sostenido.

Actualmente España cuenta con 172.541 casos confirmados, 18.056 fallecidos y 67.504 personas recuperadas y dadas de alta.

Más información, en breve.