La cifra de muertos por coronavirus en Ecuador sube a 369 y los contagiados ya son 7.603

No obstante, el número de muertos podría ser más del doble, debido a que los datos oficiales señalan que hay 436 "fallecidos probables por covid-19".

La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, informó este martes que el último día se registraron 74 nuevos contagios por coronavirus, elevando la cifra de infectados a 7.603

Entretanto, hubo 14 fallecimientos más, por lo que el número de muertos por la pandemia en este país sudamericano ascendió a 369.

No obstante, el número de muertos podría ser más del doble, debido a que los datos oficiales señalan que hay 436 "fallecidos probables por covid-19 a nivel nacional".

🕙COMUNICADO 11:00 am || #COVID_19El Ministerio de Salud Pública informa: 25347 muestras,🔘7603 casos positivos, 🔘696 casos con alta hospitalaria,🔘7495 descartados y 🔘369 personas fallecidas. #EcuadorUnido Más información en ➡https://t.co/wtugWOz5rMpic.twitter.com/GWniLEGp7J — Salud_Ec (@Salud_Ec) April 14, 2020

Romo detalló que a la fecha 696 personas han recibido el alta médica, tras haberse contagiado por coronavirus.

De los contagiados, 6.212 se encuentran en aislamiento domiciliario; mientras, 196 están hospitalizados estables y 129 con pronóstico reservado.

A la fecha han tomado muestras a 25.347 peersonas para pruebas de coronavirus y se han descartado 7.495 casos.

Pruebas rápidas en el epicentro

Guayas, en la región Costa de Ecuador, sigue siendo la provincia más afectada, con 5.417 de los casos, es decir, el 71,2 % de los contagiados a nivel nacional.

Mientras, en Guayaquil, la capital de esta entidad, se han registrado 4.077 diagnósticos positivos.

En esta ciudad, que se ha convertido en el epicentro del coronavirus en Ecuador, comenzaron este lunes 13 de abril —mes y medio después de confirmarse el primer contagio en el país— a realizar pruebas rápidas como herramienta para conocer la exposición del virus.

Los tests lo aplicarán brigadas sanitarias en un recorrido puerta a puerta, ha detallado a la prensa la ministra Romo, quien precisó que estas pruebas "no son para identificar si una persona tiene o no coronavirus, si está o no está enferma", sino para verificar si ha estado expuesta al virus y tomar decisiones para determinadas zonas.

