"Es fácil ver la paja en el ojo ajeno": La respuesta de la canciller española a Trump por la crisis del coronavirus

La representante de Exteriores salió al paso a las declaraciones del mandatario estadounidense, quien aseguró que al país europeo "no le está yendo muy bien" ante la coyuntura sanitaria.

La ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, respondió a los comentarios vertidos por el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien hizo referencia a la situación de distintos países europeos, entre ellos España, para justificar algunas de sus medidas y defender su gestión de la pandemia.

"Podría decir que es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, pero no lo voy a hacer porque no es la forma en que tenemos que enfrentarnos a la pandemia", señaló la funcionaria española.

Trump, durante una comparecencia pública, habló sobre la situación de la pandemia en España, Italia y Francia, así como en el conjunto de la Unión Europea.

"No diría que a Italia le esté yendo muy bien en estos momentos, no diría que a España le esté yendo muy bien en estos momentos. Francia acaba de extender su orden de confinamiento", señaló el mandatario en su alocución.

Sin embargo, sobre España fue más lejos, al afirmar que esta nación "está siendo diezmada" por la crisis que ha generado la pandemia.

En su discurso, Trump anunció que mantendrá de forma indefinida el cierre de vuelos, que impide acceder a EE.UU. desde Europa, hasta que estos países "sanen".

Tras ser cuestionada por los dichos de Trump, González añadió: "es un poco pronto para recibir lecciones o dar lecciones".

Sin embargo, dijo que la administración estadounidense se ha interesado por las medidas que está tomando España frente a la pandemia.

"Muchos se acercan a España, incluida la administración americana, para que compartamos con ellos lo que estamos haciendo, con gran humildad porque nadie tiene la receta mágica, pero también sin complejos, explicamos lo que estamos haciendo", resaltó.

Cifras del coronavirus en ambas naciones

A la fecha, EE.UU. es el país más afectado de todo el mundo por el coronavirus, con más de 600.000 infectados y 25.000 muertos. En esa nación se han recuperado 44.364.

Entretanto, España contabiliza 172.541 casos confirmados —con 67.504 recuperados— y la cifra de muertos se ubica en 18.056.

El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, dijo este martes que, según los últimos datos oficiales, están "doblando la curva".

