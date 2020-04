Un estudio sugiere que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo en las hospitalizaciones por covid-19

Un equipo de investigadores analizó las características asociadas con la hospitalización y la condición crítica de las personas con covid-19 en la ciudad de Nueva York y determinó que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para los pacientes.

A más de esta condición física, los especialistas de facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York señalan que la edad es otra característica importante, pues los pacientes mayores de 65 años presentaron más complicaciones de salud.

"Encontramos asociaciones particularmente fuertes de la vejez, la obesidad, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica con el riesgo de hospitalización", precisaron los autores de la investigación. Asimismo, descubrieron que estos rasgos tenían más influencia que la raza de las personas, si eran o no fumadores o si sufrían enfermedades pulmonares crónicas o afecciones cardíacas.

La investigación examinó los datos de 4.103 personas infectadas con el nuevo coronavirus, de las que aproximadamente la mitad fueron internadas en centros de salud. Entre ellas, 650 experimentaron condiciones críticas o murieron.

Otras consideraciones

El estudio fue publicado el pasado 11 de abril en el sitio médico especializado medRxiv. Sin embargo, se trata de una versión preimpresa, es decir, que los resultados aún no han sido evaluados por otros expertos y, por lo tanto, no deben usarse para guiar una práctica clínica.

Además, los autores aclararon que no tuvieron acceso a datos sobre la duración de los síntomas en cada persona, considerado "un importante factor de predicción de la hospitalización, pues los pacientes rara vez requieren hospitalización con menos de una semana de síntomas". No obstante, creen que esta limitación no debería afectar a los resultados.