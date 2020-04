El número de infectados por coronavirus en Europa llega al millón

El número total de infectados por coronavirus en Europa ha llegado al millón, informa AFP. Esta cifra supone la mitad de los casos de SARS-CoV-2 registrados en todo el mundo, que rozan los 2 millones, según los últimos datos del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, que monitorea las estadísticas a nivel internacional.

El país con más casos confirmados del continente es España, con más de 174.000 de contagiados desde el inicio del brote, entre ellos más de 18.000 víctimas mortales. Mientras, Italia cuenta con el número más alto de fallecidos, más de 21.000 de un total de 162.000 casos confirmados.

A estas dos naciones les siguen Alemania, con más de 132.000 infectados y 3.495 muertos; Francia, con más de 131.000 contagios y 15.000 fallecidos; y Reino Unido, con casi 95.000 infectados y más de 12.000 muertos.

Entretanto, el país más afectado por la pandemia de covid-19 del mundo y su actual epicentro es EE.UU., que reporta casi 610.000 contagiados y más de 26.000 fallecidos. De esta manera, la cifra de contagios por SARS-CoV-2 en la nación norteamericana supera en más de tres veces la de cualquier otra nación.

Prórroga del confinamiento

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, anunció la semana pasada que se extiende la cuarentena por la pandemia del coronavirus en el país europeo hasta el próximo 3 de mayo.

Por su parte, Francia instó a otros países miembros de la UE a mantener sus fronteras cerradas hasta septiembre y dijo el pasado fin de semana que preferiría continuar los estrictos controles fronterizos hasta el 30 de octubre. Dentro del mismo país, las autoridades anunciaron la semana pasada que el confinamiento nacional se extenderá más allá del 15 de abril para contener la propagación del covid-19.

Mientras tanto, el lunes 13 de abril en España volvieron al trabajo los empleados de algunos sectores no esenciales afectados por el decreto del pasado 30 de marzo, que impuso el cese de toda actividad económica no imprescindible hasta el 9 de abril. No obstante, tal como se apunta con insistencia desde el Gobierno, el estado de alarma continúa en vigor en el país, y las restricciones se mantienen para la mayor parte de las empresas e instituciones.