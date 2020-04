"La gente tiene que estar muy atenta con la cloroquina": Rita Wilson cuenta cómo se sentían ella y Tom Hanks durante el tratamiento del covid-19

Rita Wilson y Tom Hanks fueron de los primeros artistas en revelar que habían sido contagiados por el coronavirus en marzo. La actriz estadounidense apareció en el programa 'CBS This Morning' este martes y habló sobre los efectos y los medicamentos que se emplearon para el tratamiento del covid-19.

Mientras que Hanks presentó síntomas leves, Wilson afirmó que tuvo una fiebre de casi 39 grados Celsius. La actriz recuerda que perdió los sentidos del gusto y del olfato, aunque solo se dio cuenta de eso tras recuperarse.

"Estuve muy cansada… me sentía extremadamente adolorida, incomoda, no quería que me tocaran", describió Wilson su estado antes de que apareciera la fiebre.

Sin embargo, el fármaco utilizado en el tratamiento, cloroquina, que los médicos ofrecieron a la artista en el noveno día desde el inicio de la enfermedad, conllevó efectos secundarios que afectaron aún más a la condición de la actriz.

"Estuve con nauseas, y tuve vértigo. No pude andar, y sentía los músculos muy débiles", comenta Wilson. No está segura además de si el medicamento le ayudó a recuperarse de la fiebre o si eso sucedió naturalmente. "Creo que la gente tiene que estar muy atenta con este fármaco. En realidad, no sabemos si es útil en este caso", insistió.

Tras recuperarse, la pareja se sometió a la prueba de sangre para saber si sus organismos crearon resistencia al virus y si los anticuerpos del plasma de su sangre pueden ser utilizados para el desarrollo de una vacuna. Al mismo tiempo, Wilson está colaborando con el trio de músicos Naughty by Nature para hacer un remix de su canción 'Hip Hop Hooray', y el dinero ganado de este proyecto será designado para ayudar a músicos afectados por la pandemia.