Ecuador eleva la cifra de muertos por coronavirus a 388 y los contagiados ya son 7.858

La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, informó este miércoles 15 de abril que el número de contagiados por coronavirus en el país se elevó a 7.858, tras registrarse 255 nuevos diagnósticos positivos en las últimas 24 horas.

Mientras, el número de fallecidos se elevó a 388, luego que otras 19 personas murieran por la pandemia en la nación sudamericana.

Sin embargo, el número de muertos podría ser mucho mayor, debido a que los datos oficiales señalan que hay 582 "fallecidos probables por covid-19 a nivel nacional".

26093 muestras, 7858 casos positivos, 780 casos con alta hospitalaria, 7756 descartados y 388 personas fallecidas.

Sobre los contagiados, Romo detalló que 6.335 personas están en aislamiento domiciliario, 220 están hospitalizados en condiciones estables y 135 tienen pronóstico reservado.

A la fecha, 780 personas han recibido el alta hospitalaria, tras haber sido contagiados por el virus.

"Estalló una bomba"

La región Costa, que abarca siete de las 24 provincias del país, es la más afectada por la pandemia, con 6.419 de los casos confirmados.

La provincia con más casos es Guayas, donde se han registrado 5.551 de los diagnósticos positivos, es decir, el 70,6 % de las cifras nacionales.

Mientras, Guayaquil, capital de esta entidad, es la urbe con más contagios. Según el último boletín oficial, suma 4.184 casos.

En la ciudad colapsó el sistema sanitario y, además, el funerario, por el creciente número de fallecidos durante la pandemia. De acuerdo con las autoridades, son muertos por coronavirus, sospecha de haber contraído el virus y por otras razones.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dijo en una entrevista este martes con AFP, que en la urbe "no hay espacio ni para vivos ni para muertos".

Añadió que en la urbe que gobierna, con esta pandemia "estalló una bomba. Cuando estalla una bomba en un lugar, es en ese lugar donde queda el cráter. Los demás reciben solamente las ondas expansivas de las mismas, pero el cráter quedó en Guayaquil".

Sobre la cifra que ha brindado el Gobierno nacional sobre el número de muertos, la burgomaestre señaló que "no son reales".

"No hay pruebas para determinar cuántas personas realmente están contagiadas en la ciudad y en el país; y mueren los pacientes sin haberse realizado jamás una prueba, y no hay espacio, ni tiempo ni recursos para poder hacer exámenes posteriores y saber si murió o no de coronavirus. Entonces, el número se sabrá cuando esta tragedia, esta pesadilla, termine aquí", enfatizó.

Más de 10.000 pruebas sin resultado

En los datos oficiales, consta, además, que a la fecha se han tomado 26.093 muestras para pruebas de coronavirus y se han descartado 7.756 casos.

Al sumar los casos confirmados, más los descartados, la suma de pruebas con resultados emitidos es de 15.614; por lo que hay 10.479 tests pendientes por los resultados.

Al respecto, Romo dijo este martes que "es algo que preocupa", puesto que si no se logra "destrabar estos datos represados" se seguirán acumulando.

La funcionaria señaló que "ya ha sido calibrada" y "empieza a funcionar" una máquina diagnóstica secuenciadora Cobas, que fue donada por Roche y que está en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) de Guayaquil. Indicó que el aparato tendrá la capacidad de procesar al día unas 800 pruebas.

