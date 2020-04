Susana Distancia, Ja-Boon y Anti B: La apuesta pedagógica 'viral' del Gobierno mexicano en tiempos de pandemia

Primero fue Susana Distancia. Y ahora llegan Ja-Boon y Anti B, ídolos de la Liga de la Higiene.

Son los superhéroes y heroínas creados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reforzar las campañas de prevención contra la pandemia de coronavirus con mensajes dirigidos especialmente a las infancias.

El 20 de marzo, en plena polémica por las contradicciones entre las medidas de aislamiento que recomendaban las autoridades de salud y lo que hacía el presidente, una nueva cuenta impactó en las redes sociales.

"Hoy es viernes… viernes de ¡tomar distancia!", decía el primer tuit de Susana Distancia, el personaje de animación creado para alentar a mayores y menores a evitar los contactos cercanos entre las personas.

La superheroína, con un dejo a la Mujer Maravilla, de cabello largo, vestida de minifalda azul, camiseta rosa de mangas largas, botas y diadema rosas y con los brazos extendidos a los costados, fue un éxito.

"Quédate en casa. Entre todos podemos frenar la epidemia del coronavirus. Es el momento de actuar juntos con responsabilidad. Si te proteges tú, proteges a tu familia y a los demás", advertía el mensaje avalado por el gobierno de México, que acompañaba a la caricatura para promover la Primera Jornada Nacional de Sana Distancia.

Una heroína 'viral'

Desde entonces, Susana Distancia se instaló en la cultura popular mexicana y comenzaron a venderse disfraces y piñatas con su figura, junto con las que ya se exhibían del propio coronavirus.

Además, la alcaldesa de la localidad de Metepec, Gabriela Gamboa, difundió un video en el que una actriz de carne y hueso representaba a la heroína con tanto éxito, que las imágenes de la heroína deambulando por las calles del municipio se viralizaron en redes sociales.

El perfil de Susana Distancia, que ya es seguido por 37.000 personas, tiene un tono irónico en el que puede responder a críticas de opositores, hacer bromas para recomendar películas con títulos como "A dos metros de ti", o presumir que está "distanciada" del covid-19. Feminista, ha llamado también a tomar distancia de la violencia machista "que mata más".

En sus videos animados, el personaje explica que tiene un súper poder: "Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de metro y medio que me mantiene lejos del malvado coronavirus. ¿Sabes qué es lo mejor? ¡Qué tú también lo tienes!".

También ofrece consejos para enfrentar mejor el encierro como establecer y seguir rutinas, hablar por teléfono con amigos y familiares, escuchar música y ver películas, no comer ni beber en exceso, respetar los horarios de sueño, hacer ejercicios, reparar desperfectos, mantener la casa ordenada, disfrutar juegos de mesa, cumplir con tareas escolares y, por supuesto, lavarse las manos, haciendo hincapié en que la cuarentena será temporal. O invita a saludar poniéndose la mano en el corazón para evitar los usuales besos en la mejilla o apretón de manos.

Por el cuidado de tu familia y de todos, #QuédateEnCasa No son vacaciones. pic.twitter.com/EaST0FhczP — Susana Distancia (@SusanaDistancia) April 13, 2020

Uno de sus hits fue el video de la cumbia que dice: "Ciérrale la puerta al virus / detengamos la infección / quítate la paranoia y no difundas noticias falsas / lávate las manos siempre / y desinfecta constantemente todo lo que te acerques a la boca / verás que así / a ti no te toca / tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo / déjame que te salude haciendo ojitos / muy de lejitos / yo sé que has sido siempre mi colega / pero verás que así no te pega".

Su masividad se reflejó también en Instagram, en donde expertos ilustradores han realizado su propia versión de la superheroína infantil, adolescente o adulta, mientras que otros usuarios postean fotos de una muñeca Susana Distancia tejida con estambre, hecha de plastilina, en versión de animales, dibujada más al estilo del manga japonés o junto a personajes tradicionales como El Chapulín Colorado y El Santo.

La liga ampliada

A partir de esta semana, a Susana Distancia se le sumó la Liga de la Higiene en la que participan Ja-Boon y Anti B. Ambos están dibujados como envases de productos de limpieza cubiertos al frente con un antifaz y con guantes en sus brazos.

Te presentamos Liga de la Higiene, aliados de niñas y niños para enfrentar juntos el #COVID_19.¡Sigue de cerca las aventuras que enfrentarán #Ja_Boón y #Anti_B para proteger tu salud! pic.twitter.com/NU64j7qjt2 — SEP México (@SEP_mx) April 13, 2020

"Nosotros seremos los compañeros y protectores de tu salud", avisan los personajes que ayudan a una niña que se cubre el rostro al estornudar.

"Desinfecta tus manos antes de llevarla a la cara, y si estornudas, trata de hacerlo en el interior de tu brazo", le recomienda Anti B en una historieta en la que el villano, por supuesto, es el coronavirus. En otra viñeta, Ja-Boon enseña a lavarse las manos antes de comer por lo menos durante 20 segundos.

¡#Ja_Boón lo hace de nuevo!Salva a un par de hermanos del error de comer sin lavar sus manos.Lavar 🎶Enjabonar🎶Tallar, tallar, tallar 🎶 pic.twitter.com/v9sdBFYKVQ — SEP México (@SEP_mx) April 15, 2020

Los nuevos personajes fueron presentados por la Secretaría de Educación Pública, que convocó a niñas y niños a seguir las aventuras de sus "aliados" para prevenir los peligros de la pandemia.

Con 5.399 casos confirmados de coronavirus y 406 muertos, México se encuentra en la fase 2 de la pandemia, pero las autoridades ya avisaron que en las próximas semanas se avanzará a la fase 3, lo que implicará el endurecimiento de medidas de protección.

Cecilia González