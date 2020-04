EE.UU. sospecha que China podría estar realizando pruebas nucleares secretas

China podría estar realizando pruebas nucleares secretas de baja potencia, en violación de un acuerdo internacional no ratificado que prohíbe todos los ensayos nucleares, según un nuevo informe de control de armas del Departamento de Estado de EE.UU.

El documento, publicado este miércoles, sostiene que el gigante asiático mantuvo durante 2019 un alto nivel de actividad en su sitio de pruebas de armas nucleares Lop Nur, en el noroeste del país.

En particular, cita "la posible preparación" de China para operar Lop Nur durante todo el año, su presunto uso de cámaras de contención de explosivos, así como "extensas actividades" de excavación en ese lugar. Además, apunta a una "falta de transparencia" de Pekín, incluyendo un supuesto "bloqueo" de transmisiones de datos radioactivos y sísmicos desde sensores vinculados a un centro de monitoreo operado por la agencia internacional que verifica el cumplimiento del Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares de 1996.

Todo esto plantea "preocupaciones" con respecto a la adhesión de Pekín al estándar de "rendimiento cero" respetado por EE.UU., el Reino Unido y Francia en sus moratorias de pruebas de armas nucleares, señala el informe, que no presenta pruebas de que Pekín esté violando su promesa de cumplir el acuerdo.

El Tratado de Prohibición Completa de Pruebas Nucleares no está legalmente en vigor porque no ha sido ratificado por suficientes países. China y EE.UU. se encuentran entre los ocho signatarios que no han ratificado el acuerdo, aunque Pekín ha declarado su adhesión a sus términos, mientras que EE.UU. ha observado una moratoria unilateral de pruebas desde 1992.

