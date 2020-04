"¡No fui elegido para esto!": El alcalde de una ciudad francesa escapa de su casa desnudo tras ser amenazado por un ciudadano

El alcalde de la ciudad francesa de Bihorel, en Normandía, se vio obligado a escapar de su casa totalmente desnudo después de ser atacado y amenazado con un arma por un ciudadano, reportan medios locales.

El incidente ocurrió el 14 de abril, cuando Pascal Houbron recibió en su casa a un residente local que quería hablar sobre un nuevo proyecto, ya que los edificios administrativos están cerrados por la pandemia del coronavirus. Durante la conversación, el hombre sacó una pistola y obligó al alcalde a quitarse la ropa para sacarle una foto. Sin embargo, el político logró escapar y pedir ayuda a un vecino que lo escondió en su garaje. El agresor, un hombre de 57 años, fue detenido.

"Fue muy difícil, porque me estaba apuntando con su arma, tenía miedo de que me disparara por la espalda. Pero logré escapar", contó Houbron. El alcalde agregó que conoce al agresor desde hace 15 años. "En aquel entonces, se presentó con un proyecto de urbanismo, que era la obra de su vida, y que no pudimos realizar debido a la fuerte oposición de los ciudadanos. Desde entonces jamás pudo olvidarse de aquel fracaso", explicó Houbron.

El político admitió haber sufrido agresiones verbales y hasta amenazas de muerte en el pasado, pero "nunca había sido atacado de esta manera". "¡No fui elegido para esto! Fui tan amable al recibir a un ciudadano en mi casa y miren lo que pasó", concluyó Houbron.