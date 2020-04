"Solos no podemos": La aerolínea LATAM pide apoyo financiero a los gobiernos de América Latina ante el impacto de la pandemia

LATAM Airlines, el mayor conglomerado de aerolíneas en América Latina afirmó que necesitará apoyo económico de los gobiernos de la región para seguir operando, debido a que prevé un tiempo de recuperación de entre 18 y 24 meses tras el brote de coronavirus.

Según una entrevista hecha por Reuters al presidente de la aerolínea en Colombia, Santiago Álvarez, esta empresa ha suspendido 90 % de sus vuelos debido a que varios países en la región han cerrado sus fronteras aéreas para frenar el avance del coronavirus.

Esta medida, explica Álvarez, ha hecho que LATAM haya suspendido gran parte de sus servicios aéreos y recortado a la mitad los sueldos de sus 43.000 trabajadores, además de diferir hasta nuevo aviso la distribución de los dividendos de 2019 y negociar con sus proveedores la extensión de sus pagos.

Los analistas han previsto, según citó el entrevistado, que en promedio las aerolíneas de la región tendrán caja entre tres a cuatro meses y, aunque no hizo referencia a la empresa que preside, dijo que los niveles "dan para un periodo corto".

Apoyo gubernamental

Álvarez aseguró que la compañía requiere apoyo de liquidez de los gobiernos a través de préstamos, plazos y condiciones de pago favorables durante los primeros años. "Si algo tenemos claro es que de esta situación no vamos a poder salir de manera individual", dijo.

En su opinión, el periodo de recuperación puede llevarse entre 18 y 24 meses, en los que la empresa, según afirma, "quemará caja" y hará vuelos con "precios a la baja" y con "factores de ocupación debajo del promedio", explicó. "Por eso la búsqueda de apoyos financieros, porque sabemos que solos no podemos".

A pesar de este nuevo llamado de la empresa a los gobiernos de la región, un mes atrás, el ministro de Economía de Chile, Lucas Palacios, manifestó su desacuerdo con un eventual rescate económico estatal de LATAM, cuya sede se encuentra en ese país, y criticó que el anuncio haya sido hecho a través de los medios de comunicación, según La Tercera.

"Me enteré de que LATAM está pidiendo ayuda económica del Estado. Me pregunto ¿cuántas pymes tienen acceso a ir un canal de televisión a pedir esta ayuda? Quiero súper claro en esto: estamos priorizando a las personas y me parece bastante apresurado, me parece voluntarista pedir algo de esa naturaleza de una sola empresa", dijo el titular de Economía.

LATAM tiene presencia en Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Originalmente fue creada en 1929 en Chile como una empresa estatal, que fue privatizada a partir de 1989. Entre 2012 y 2016, se llevó a cabo su fusión con la aerolínea brasileña TAM.