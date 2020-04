Reportan que EE.UU. deportó a Guatemala a 44 migrantes contagiados de coronavirus

El Gobierno estadounidense deportó a Guatemala a un centenar de migrantes, entre los que se encontraban 44 personas contagiadas por coronavirus, según informó la agencia de noticias AP.

El lunes pasado, 182 migrantes procedentes de El Paso y Brownsville (en Texas, EE.UU.) fueron deportados a Guatemala en dos vuelos distintos. De las 76 personas que viajaron desde Brownsville, 44 dieron positivo a la prueba del coronavirus, según confirmó un funcionario del gobierno guatemalteco a la citada agencia.

El martes, el ministro de Salud de Guatemala, Hugo Monroy, denunció que entre el 50 % y el 75 % de los ciudadanos deportados por EE.UU. dieron positivo en las pruebas del covid-19 al llegar al país centroamericano.

El funcionario de la cartera de Salud instó al Gobierno estadounidense a certificar que los guatemaltecos que sean deportados a su país de origen tengan "buena salud". "La situación es que hay vuelos de deportados, conciudadanos que vienen con fiebre y al hacerles las pruebas dan positivo [a la prueba de] covid-19 muchos de ellos", señaló Monroy.

El viernes 13 de marzo, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Cuatro días después, el canciller Pedro Brolo informó que se suspenderían todos los vuelos de deportados hacia el país centroamericano.

"Guatemaltecos tienen derechos"

El pasado 2 de abril, cuando Guatemala sumaba 47 casos confirmados, Giammattei se retractó de la decisión que impedía el ingreso de guatemaltecos al país.

"Yo no le puedo impedir a ningún guatemalteco el ingreso al país. Si yo doy una orden ejecutiva de que no ingresen, me voy preso, porque constitucionalmente los guatemaltecos tienen derecho a entrar", dijo Giammattei, según reportó la Agencia Guatemalteca de Noticias.

La semana pasada, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) de Guatemala informó que habilitarían dos centros temporales para recibir a los migrantes retornados al país centroamericano.

Este jueves, EE.UU. suma un total de 30.826 casos mortales y de 637.716 positivos de coronavirus, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. Guatemala, por su parte, contabiliza 196 contagios y cinco fallecidos.