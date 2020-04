Un gobernador canadiense se opone a la apertura temprana de la frontera con EE.UU. sugerida por Trump

El jefe de gobierno de la provincia canadiense de Ontario, Doug Ford, manifestó este jueves su oposición a la apertura temprana de las fronteras con EE.UU., después que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que "Canadá está haciéndolo bien" en la lucha contra el covid-19 y que EE.UU. podría por tanto reducir las restricciones introducidas en las fronteras con su vecino, informa CTV News.

"Trudeau debe decir no de inmediato", dijo Ford. "Hasta que tengamos esto bajo contención, necesitamos tener nuestras fronteras cerradas", añadió el primer ministro de Ontario. Las fronteras entre los dos países han estado cerradas durante casi un mes para viajes no esenciales. Ontario comparte fronteras con Minnesota, Michigan, Ohio, Pensilvania y en particular Nueva York, que es el área más afectada por el coronavirus en EE.UU.

"Debimos haber cerrado las fronteras mucho antes y poner un mejor examen en nuestros aeropuertos", comentó. "La respuesta es absolutamente no. No los quiero ver [a los residentes estadounidenses] en Ontario", destacó Ford. Según él, la gente de Ontario tiene la prioridad.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró este jueves que todavía debe pasar una considerable cantidad de tiempo antes de que se dé una reducción de restricciones fronterizas.

El pasado 3 de abril, Ford se dijo decepcionado por el presidente estadounidense, después que el Gobierno de EE.UU. pidiera suspender la exportación de mascarillas producidas en EE.UU. a Canadá y América Latina. "No voy a confiar en el presidente Trump, no voy a confiar en ningún primer ministro de ningún país nunca más", comentó entonces el jefe de gobierno de Ontario.