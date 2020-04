Trump: "El gobernador Cuomo debería quejarse menos y dedicarse más a hacer; sus cifras de coronavirus no son buenas"

El presidente de EE.UU. volvió a criticar este viernes al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien esta semana prometió desobedecer al mandatario si ordenaba reabrir tras la cuarentena el estado, el más afectado por la pandemia por coronavirus.

"El gobernador Cuomo debería dedicar más tiempo a hacer y menos tiempo a quejarse. Sal allí afuera y haz el trabajo. ¡Deja de hablar!", escribió el inquilino de la Casa Blanca en su cuenta de Twitter.

Y continuó: "Te construimos miles de camas de hospital que no necesitabas ni usabas, te entregamos una gran cantidad de ventiladores que deberías haber tenido y te ayudamos con los test que tú deberías estar haciendo".

"Le hemos dado a Nueva York mucho más dinero, ayuda y equipamiento que a ningún otro estado, por lejos, y estos grandes hombres y mujeres que hicieron el trabajo nunca te escucharon decir gracias. Tus cifras no son buenas. ¡Menos charla y más acción!", concluyó.

Este lunes, el líder estadounidense expresó durante una conferencia que depende de él y no de los gobernadores estatales decidir retomar las actividades habituales en los estados afectados por la pandemia, argumentando que en su calidad de presidente, "la autoridad es total".

Sin embargo, el gobernador Cuomo manifestó su rotunda oposición a las palabras del inquilino de la Casa Blanca.

"No sé de qué está hablando el presidente, sinceramente. Debes recordar que son los estados los que han crearon el Gobierno federal, ¿verdad? Fueron las colonias las que crearon al Gobierno federal y no al revés", declaró Cuomo en entrevista al programa 'The Today Show'.

¿Desobedecer al presidente?

Posteriormente en conversación con CNN, el gobernador declaró: "Si [el presidente Trump] me ordenara reabrir el estado en una manera que pusiera en peligro la salud pública de la gente, no lo haría".

En respuesta, el mandatario aseguró que Cuomo "ha estado llamando diariamente, incluso cada hora, rogando por todo", refiriéndose a las necesidades que surgieron ante el brote del coronavirus.

Asimismo, señaló que el tema de "nuevos hospitales, camas, ventiladores, etc." era responsabilidad de estado. "Lo hice todo por él, y por todos los demás, ¡y ahora parece querer la independencia! ¡eso no sucederá!", escribió el presidente.

El estado de Nueva York ha registrado 630 muertes y alrededor de 2.000 nuevas hospitalizaciones en las últimas 24 horas por el nuevo coronavirus.