EE.UU. confirma 669 casos de infección por coronavirus en el portaviones USS Theodore Roosevelt

La Armada de EE.UU. ha confirmado este sábado que a bordo del portaviones USS Theodore Roosevelt se han registrado 84 nuevos casos de coronavirus, lo que eleva a 669 el número total de miembros infectados de la tripulación, informa NBC News.

El 94 % de los casi 5.000 miembros de la tripulación del portaaviones han sido sometidos a la prueba de covid-19, señala el comunicado del organismo.

Según la Armada, ocho marineros reciben tratamiento en el Hospital Naval de Guam, donde el buque permanece atracado. La Marina informó que un tripulante murió el lunes a causa de una enfermedad relacionada con el virus y que otro está en cuidados intensivos.

Coronavirus a bordo

El brote de la enfermedad a bordo del USS Theodore Roosevelt se desató a finales de marzo, generando controversias en las altas esferas de la Armada. El capitán del portaviones, Brett Crozier, que también acabó dando positivo, fue destituido de su cargo después de que se filtrara una carta en la que pedía a sus superiores que tomaran acciones inmediatas para ayudar a su tripulación tras registrarse varios casos de covid-19 en la nave.

En su mensaje, el capitán expresaba que si la Armada no actuaba de inmediato, estaría fallando a la hora de salvaguardar adecuadamente su "activo más fiable", en referencia a su tripulación. "No estamos en guerra. Los marineros no necesitan morir", escribió el militar.

A esa misiva reaccionó el secretario interino de la Armada de EE.UU., Thomas Modly, que en un discurso dirigido a la tripulación del barco llamó a Crozier "ingenuo" y "estúpido". Sin embargo, tras recibir duras críticas por parte de varios políticos, Modly se disculpó públicamente el 6 de abril, y un día después renunció a su cargo.