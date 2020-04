Ecuador suma 456 muertes por coronavirus y 9.022 casos confirmados

Las autoridades sanitarias de Ecuador confirmaron este sábado 46 muertes por coronavirus y 9.022 casos de infectados.

Según el reporte presentado por el Ministerio ecuatoriano de Salud Pública, en el país hay 8.491 casos descartados y 731 muertos probables de coronavirus.

🕙COMUNICADO 11:00 am || #COVID_19El Ministerio de Salud Pública informa: 30922 muestras,🔘9022 casos positivos, 🔘1008 casos con alta hospitalaria,🔘8491 descartados y 🔘456 personas fallecidas. #EcuadorUnido Más información en ➡https://t.co/6DQFEswO0Upic.twitter.com/6F8JWirIRi — Salud_Ec (@Salud_Ec) April 18, 2020

Guayas, sigue siendo la provincia más afectada, con 6.150 casos positivos, lo que representa casi el 70 % de las cifras nacionales. De todo ellos, 4.611 están en Guayaquil.

Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo informó de una "disminución muy significativa del número de personas que llaman por emergencia médica, a la línea exclusiva para covid-19", así como en la cantidad de personas que buscan "atención de emergencia en los hospitales".

Desfase de cifras

La Ministra de Gobierno, reconoció este jueves que los datos que facilita el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), encargado del manejo de la crisis del coronavirus en el país, "no son todas las cifras de la realidad", sino "una parte de la realidad". En este sentido, recalcó que los datos que se ofrecen son a partir de "las personas que se hacen la prueba", por lo que las cifras no reflejan "muchos contagiados asintomáticos" que no se han sometido al test.

Jorge Wated, presidente de BanEcuador y designado como líder de la Fuerza de Tarea Conjunta para el manejo de los fallecidos en Guayaquil, informó, por su parte, que en la provincia de Guayas, en los primeros 15 días de abril se registraron 6.703 muertes, una situación que les ha preocupado, puesto que el promedio de defunciones mensuales en esta entidad es de 2.000; es decir, hay un incremento de más de 5.700 muertes.