La OTAN advierte a sus aliados sobre la campaña de compra de infraestructura crítica por parte de China

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió el miércoles a los países miembros que los efectos geopolíticos de la pandemia de covid-19 podrían ser significativos, y destacó que en este caso "algunos aliados son más vulnerables" a la hora de vender infraestructura crítica. Con estas palabras se refirió a China sin nombrarlo, su dominio en la industria de la fabricación y la capacidad de adquirir estas infraestructuras clave.

Por su parte, esta semana el exjefe del servicio británico de Inteligencia exterior, John Sawers, también ha destacado que los países de Occidente tienen que hacer más esfuerzos para proteger su tecnología ante posibles compras por parte de compañías chinas. "Habrá una profunda rivalidad sobre el control de la tecnología. Tenemos que hacer más en Occidente para asegurarnos de que somos independientes de China", destacó Sawers, según Reuters.

De esta manera, ha subrayado que el Reino Unido debe evitar la reubicación a China de la base tecnológica de la empresa británica Imagination Technologies, que produce chips. La compañía fue comprada en 2017 por una firma de capital privado respaldada por el Gobierno chino.

Según el informe de Frans-Paul van der Putten, miembro del Instituto Clingendael de los Países Bajos, la empresa estatal China Ocean Shipping Group Company, conocida como COSCO, controla un porcentaje de las terminales de contenedores en el puerto de El Pireo, en Grecia. La misma opera dos de las tres terminales del puerto a través de su filial de propiedad absoluta, y también tiene el control operativo de la tercera terminal a través de su participación del 51 % en la Autoridad del Puerto de El Pireo, según Deutsche Welle.

Además, la compañía estatal china posee el 90 % del único operador de terminal en Zeebrugge (Bélgica). En España, COSCO tiene un 51 % de participación y control de gestión de las terminales más grandes de Valencia y Bilbao.

No obstante, el director del Programa Europeo de Carnegie Endowment for International Peace, Erik Brattberg, estima que esta vez Pekín no tendrá un mercado tan abierto para la adquisición de infraestructura europea.

Según un artículo publicado en The Diplomat, para de Brattberg la Comisión Europea ya ha hecho públicas nuevas directrices para la aplicación de un marco común de control de inversiones de la UE, que menciona específicamente la protección de los activos médicos europeos críticos.

La UE también es cautelosa de la repetición de la crisis financiera posterior a 2008, que dio lugar a inversiones chinas oportunistas en infraestructuras europeas clave, destaca Brattberg.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!