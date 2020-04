Grandes estrellas dan un concierto desde sus casas y recaudan 128 millones de dólares contra el covid-19

Jennifer López, Lady Gaga, Billie Eilish, Elton John y The Rolling Stones, entre otros, participaron en la iniciativa, que duró ocho horas.

Estrellas mundiales de la canción participaron este sábado en un concierto transmitido en línea en colaboración con la Organización Mundial de la Salud y la ONG Global Citizen. Al final del concierto, que duró ocho horas, el fondo de respuesta a la pandemia de covid-19 de la OMS recibió 127,9 millones de dólares de nuevas donaciones, según estimaron los organizadores.

La revista Forbes escribió que la lista de artistas que unieron sus voces fue algo así como: "nombra tantos músicos como puedas en 30 segundos". Jennifer López y Lady Gaga, las bandas The Rolling Stones y la surcoreana Super M, Taylor Swift, Billie Eilish, Maluma, Kesha, Beyonce, John Legend, Paul McCartney y Elton John, entre otros muchos, tocaron y cantaron para darle las gracias a todos los que están luchando contra la pandemia en todo el mundo.

Rostros famosos de la televisión estadounidense presentaron el concierto y dedicaron palabras del apoyo a los médicos. "Son realmente los mejores de nosotros. Y su acto de servicio es un señal para nuestra acción", comentó la presentadora Oprah Winfrey.

El video de la transmisión del concierto, presentado bajo el título 'One World: Together At Home' ('Un mundo: Juntos en casa') ya ha sido reproducido más de 20 millones de veces.