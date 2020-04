México: El Gobernador de Jalisco decreta confinamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus

El gobernador del estado mexicano de Jalisco, Enrique Alfaro, anunció este domingo que las medidas de distanciamiento social en el estado serán obligatorias a partir de este lunes, informa el periódico La Razón.

"Quien no las cumpla será sancionado, la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. No es justo que los que sí están acatando estas medidas paguen por quienes no lo hacen”, expresó.