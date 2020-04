Marco Materazzi recuerda el cabezazo de Zidane en el Mundial 2006: "Mis propios compatriotas me aplastaron"

"Soy un patriota. Y siempre he defendido los colores de Italia", aseguró el exjugador.

El exfutbolista de la selección italiana, Marco Materazzi, volvió a hablar el 16 de abril en vivo, en la cuenta de Instagram del chef Davide Oldani, sobre el cabezazo que le dio el actual entrenador del Real Madrid en la final de la Copa Mundial de Fútbol Alemania 2006, cuando Italia derrotó a Francia 5-3 en la tanda de penaltis.

"Zidane estaba protegido por los franceses, pero mis propios compatriotas me aplastaron, para mí no son verdaderos italianos", señaló el exjugador del Inter de Milán y agregó: "Soy un patriota. Y siempre he defendido los colores de Italia".

Según Materazzi, la crítica por parte de sus compatriotas es lo que más le dolió después de la Copa del Mundo 2006. "Estas personas deberían haber besado el suelo que pisé, desde que marqué el gol del empate", dijo.

En el 2016, el exfutbolista dio detalles en una entrevista al periódico francés L'Equipe sobre el dialogo con 'Zizou'. "A Zidane le dije unas palabras estúpidas que no podían provocar tal reacción. En cualquier campo de Roma, Nápoles, Milán o París se escuchan cosas bastante peores. Hablé de su hermana, pero no de su madre como he leído en algunos diarios", afirmó Materazzi.

A principios de abril, el exdefensor de la selección francesa, Willy Sagnol, afirmó en una entrevista a la emisora RMC, que estaba "un poco" enojado con Zinedine Zidane y que no podía aceptar las excusas del actual entrenador del Real Madrid por su cabezazo en el pecho a Marco Materazzi, por el que fue expulsado.