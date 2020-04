López Obrador critica la doble moral de los narcos que entregan comida en medio de la pandemia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les advirtió hoy a las organizaciones criminales que están entregando despensas y otro tipo de apoyos en comunidades pobres del país que esas iniciativas no ayudan en nada a la población ni al país, si no hay un cese de la violencia que generan esos mismos grupos delictivos.

"Ayuda el que le tengan amor al prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando, ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres, en el sufrimiento que les provocan, ayuda también en el que piensen en el sufrimiento de las madres y de los familiares de las víctimas", dijo el presidente en su conferencia de este lunes.

En un mensaje directo a los narcotraficantes, aseguró que lo que de verdad ayudaría sería que no pensaran como potentados, al creer que con "una limosna" pueden ser perdonados por sus crímenes cometidos.

#NOTICIAS En Ciudad Victoria, Tamaulipas, presuntamente integrantes del Cartel del Golfo entregaron despensas a familias de escasos recursos. pic.twitter.com/uZBU2FPy3V — Portal MX (desde 🏡) (@PortalMX_) April 5, 2020

"Estamos atendiendo lo del coronavirus, pero desgraciadamente seguimos teniendo problemas con homicidios. Ni siquiera porque existe esta situación [la pandemia] se han calmado. Entonces, que no vengan ahora a decir: 'estamos entregando despensas'. No. Mejor bájenle, bájenle y piensen en sus familias, en ustedes mismos, a los que se dediquen a esas actividades, si me están escuchando o me están viendo", explicó.

López Obrador agregó que "hay que tenerle amor a la vida" porque "es lo más sublime, es una bendición", por lo que es más importante cuidar las vidas de los demás y las propias, no repartir alimentos. "Ahora ya me salieron como los [gobiernos] que estaban antes, que repartían despensas, frijol con gorgojo", señaló.

Al ser cuestionado si tenía información precisa sobre esta estrategia del crimen organizado, López Obrador confirmó que en varias partes del país se ha registrado la entrega de estos apoyos. "Es algo que se da, no se puede evitar porque llegan y le ponen hasta el letrero de la organización a la que pertenecen", denunció.

La Familia Michoacana se suma a la entrega de DESPENSAS.Sicarios de la FM entregaron alimentos a pobladores de distintos puntos de #Michoacán. Territorio en disputa con el #cjng.Desde la semana pasada varios grupos hicieron lo mismo; CDG; CDS; Zetas; CDN; CJNG y ahora ellos pic.twitter.com/8qtNXIYRml — Bad (@PerroZancudo) April 19, 2020

Sin embargo, expresó que lo importante es contrarrestar estos hechos con opciones de trabajo y bienestar que eviten que los ciudadanos se sumen a las organizaciones delictivas.

"A los que están en malos pasos, decirles que a ellos también, sobre todo los que no han cometido delitos graves, que no den el paso y que más adelante, luego que pasemos de esta situación difícil, les vamos a dar opciones, alternativas para que se puedan reincorporar a la vida pública, ser gentes de bien, que estén de nuevo con sus familias, que sean felices, que tengan trabajo, que no se vean obligados a hacer daño a nadie", convocó.

En México, los #cárteles entregan despensas a personas afectadas por el #COVID19. Muchos dicen que "eso sólo aquí", pero no es verdad.Se trata de un movimiento que está ocurriendo en todo el mundo. Abro HILO con lo que les conté hoy en #NaciónCriminal con @LuisCardenasMx. pic.twitter.com/OKs9vZ24CH — Oscar Balmen (@oscarbalmen) April 16, 2020

En las últimas semanas se difundieron fotos y videos en las redes sociales en las que los cárteles del Golfo y de Sinaloa entregan cajas o bolsas con productos básicos como aceite, frijol, pastas y arroz. En las imágenes, los beneficiarios posan con presuntos sicarios en señal de gratitud.

Alejandrina Guzmán, hija de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, el líder del Cártel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, publicó en sus redes sociales fotos y videos del momento en el que empaqueta o entrega productos no perecederos en cajas que lleva el rostro de su padre, al igual que los barbijos con los que ella y otras "voluntarias" se protegen la cara.

No es la primera vez que los narcotraficantes apuestan a un supuesto altruismo.

Ismael 'El Mayo' Zambada, señalado como actual líder del Cártel de Sinaloa, solía repartir cartones de cerveza y dinero en efectivo en las navidades en su pueblo natal ubicado en Sinaloa, el estado mexicano que es la mayor cuna de narcos. También son persistentes los testimonios de su ayuda a campesinos para que siembren productos legales con los que puedan mantenerse. Además, patrocinó la fundación de la estancia infantil 'Niño feliz', una guardería que usan familias pobres o madres solteras.

En 2013, la cadena Televisa difundió videos en los que se ve a Servando Gómez, 'La Tuta', líder de la organización Los Caballeros Templarios, la cual opera en el estado de Michoacán, mientras repartía dinero en efectivo a niños y mujeres que se le acercan.

Aunque murió en 1997, Amado Carrillo Fuentes, "El señor de los cielos", todavía hoy es recordado como un 'benefactor' que pagó operaciones médicas de personas que le pedían ayuda, además de que financió reparaciones de calles y fundó escuelas primarias.