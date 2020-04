Estos países tienen muy pocos ventiladores por millones de habitantes (y esta escasez es solo una parte del problema)

Mientras que el mundo sufre la escasez de ventiladores médicos para hacer frente a la pandemia de coronavirus, todavía hay países que no los tienen en absoluto o disponen solo de unos pocos. Se trata de los Estados africanos, varios de los cuales experimentan no solo la falta del equipamiento especial, sino también la del personal para proporcionar la ayuda profesional a todos los pacientes.

De esta manera, Sudán del Sur, con más de 11 millones de habitantes, tiene solo 4 respiradores; mientras que la República Centroafricana, con casi 5 millones de residentes, dispone solo de 3 ventiladores; y Somalia no tiene ni uno solo. Un total de 10 países se encuentran en condiciones similares, informó el pasado sábado The New York Times.

En ese contexto, el diario estadounidense citó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y señaló que 41 países africanos tienen solo 2.000 respiradores, mientras que solo EE.UU. posee más de 170.000.

"Ahora estamos fracasando. Permítanme usar esa palabra deliberadamente", afirmó el epidemiólogo Mahad Hassan, que forma parte del grupo para hacer frente al brote del coronavirus en Somalia. "No hay casi nada allí, en nuestro centro de tratamiento principal. La última vez que lo visité, [había] camas, solo camas. Ni oxígeno, ni ventiladores", destacó.

Propagación del coronavirus en África

Mientras tanto, el virus ya se propaga por el continente. Por ejemplo, en Sudáfrica ya hay 3.158 casos positivos de coronavirus, Ghana ha registrado 1.042 y Camerún ha detectado 1.017 infecciones, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

Abdirizak Yusuf, encargado de la respuesta al brote de coronavirus del Ministerio de Salud de Somalia, que ahora registra 164 casos y 7 muertes, opinó que en realidad podría haber "un millón" de infecciones en territorio del país. "Incluso mis colegas dan positivo. La gente del ministerio da positivo", declaró, añadiendo que la mayoría de las personas que se someten a una prueba dan positivo, recoge The Washington Post.

Sin embargo, la falta de respiradores no es el único problema con el que los países africanos tienen que lidiar, también experimentan un déficit de medios de protección básicos como mascarillas y guantes, junto con jabón y agua limpia. En 2017, la Organización de las Naciones Unidas estimó que un 97% de las viviendas en Liberia no tenían jabón y agua limpia. "Las cosas que la gente necesita son cosas simples", declaró Kalipso Chalkidou, director de política sanitaria mundial en el grupo de investigación el Centro del Desarrollo Global.

Otros problemas

En medio de la pandemia de coronavirus, el problema de la falta de personal cualificado también se hace muy agudo. El uso de un respirador requiere, entre otros médicos, la asistencia de un anestesiólogo, pero la mayoría de los países africanos tienen solo un especialista de este tipo por 100.000 habitantes, de acuerdo con la Federación Mundial de Sociedades de los Anestesiólogos.

"Lo mejor que podremos hacer para la mayoría de los pacientes es aislarlos", afirmó Marian Hassan Mohamud, que coordina el trabajo de los médicos para el Comité Internacional de Rescate que funciona en Somalia. "¿Tratamiento? Para ser honesto, aún no hay tal cosa", agregó.

"Lo peor está por venir"

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha indicado este 20 de abril durante una conferencia de prensa que "lo peor está por venir" respecto a la pandemia de covid-19. Este responsable de la OMS ha realizado esta advertencia debido a que muchos países han comenzado a aliviar las medidas restrictivas para minimizar la propagación de esa enfermedad.

A pesar de que Adhanom no ha especificado por qué cree que el brote que ha infectado al menos a 2,43 millones de personas y matado a más de 166.000 podría empeorar, algunos expertos destacan el posible aumento de contagios en países de África con los sistemas de salud menos desarrollados que otros, informa la agencia AP.