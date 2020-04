VIDEO, FOTOS: Entra en erupción Etna, el volcán activo más grande de Europa

View this post on Instagram

19/04/2020❤. ATTIVITÀ STROMBOLIANA DAL CRATERE DI SUD-EST (SEC). Così com'era prevedibile, già dalle prime ore di questa mattina una colonna di cenere si innalza dal Nuovo Cratere di Sud-Est (NSEC). Già dalla giornata di ieri si avvertivano numerosi boati, derivanti da piccole esplosioni stromboliane confinate all'omonimo Cratere, e da lì ho capito subito che qualcosa prima o poi sarebbe dovuta accadere. Il fenomeno eruttivo in corso in questo momento, è un evento del tutto normale per la situazione attuale, lo dimostrano sicuramente i dati del tremore vulcanico, che tra ieri e oggi hanno evidenziato un considerevole picco fino a rosso, segnale che conferma la fuoriuscita di materiale lavico da una o più bocche sommitali, e anche perché ormai da diversi mesi è in corso un evento eruttivo all'interno della Voragine, con fuoriuscita di lava dalle numerose fratture apertasi al suo interno, che ora più che mai stanno dando origine a numerosi conetti intracraterici. Le esplosioni in corso in questo momento al NSEC sono abbastanza intense e producono una colonna di cenere che si sta riversando su tutto il versante EST. Non si riscontrano colate laviche considerevoli, e per il momento il fenomeno accenna lentamente a diminuire.