Indignación en Saint-Tropez por la posibilidad de que multimillonarios de la ciudad puedan tener acceso a pruebas de coronavirus privadas

El organizador de los test asegura que no sirven para detectar el covid-19, sino para determinar los niveles de inmunidad al virus en personas que han sido infectadas.

La localidad de Saint-Tropez, en la Costa Azul francesa, vive una ola de indignación después de que a sus habitantes llegara la información de que los multimillonarios residentes de un complejo privado llamado Les Parcs parecen disponer de una unidad médica destinada a realizar pruebas de coronavirus exclusivamente a ellos y sus amigos.

Según reporta el periódico local Var-Matin, los habitantes de las lujosas residencias de la zona pueden tener acceso a un médico y a un técnico que realizan los test utilizando como sala de recepción la oficina del director de la urbanización, Jean-Louis Oger, un empresario farmacéutico que posee varias clínicas y laboratorios en el sur de Francia.

La noticia llegó hasta los habitantes de Saint-Tropez, provocando un fuerte repudio entre la ciudadanía, que ve el centro clandestino como un claro ejemplo de desigualdad, mientras el resto del mundo lucha para poder tener acceso a las pruebas.

"Un cribado reservado para los residentes de Les Parcs y sus amigos, delante de las narices de los tropezianos, un buen ejemplo de solidaridad", comentó uno de los vecinos.

En respuesta a las críticas, Oger, citado por Washington Post, afirmó que la unidad médica solo está destinada a realizar análisis de sangre para un ensayo clínico de su compañía, que trabaja para determinar los niveles de inmunidad al virus en personas que han sido infectadas.

"No hemos realizado ninguna prueba nasal, que es cómo se determina si un paciente está enfermo", declaró el presidente del complejo este viernes, aconsejando a los tropezianos dirigirse a un laboratorio cercano situado en Sainte-Maxime para realizarse las pruebas si temen estar infectados. Asimismo, cuando escuchó que el hospital de Saint-Tropez no tenía ningún test de detección de coronavirus, supuestamente respondió: "No es mi preocupación".

No obstante, sus palabras sobre la naturaleza de las pruebas no convencieron a muchos. Así, la expresidenta del Rotary Club de la ciudad, Laetitia Leplaideur, afirmó que no se creyó las explicaciones "ni por un segundo".

"Los tropezianos están hablando de una prueba del covid-19 y están furiosos. A todos nos gustaría tener una prueba", dijo Leplaideur.

La polémica llegó hasta la Oficina Regional de Salud de Provenza-Alpes-Costa Azul, en Marsella, cuya portavoz, Brigitte Lopresti, señaló que el organismo está "al tanto de las pruebas".

"Hay normas que respetar, y les dimos las condiciones que deberían seguir. Pero es una residencia privada y no sabemos qué está pasando", admitió.

Les Parcs de Saint-Tropez

Les Parcs de Saint-Tropez fue fundada en 1951. Se reporta que el precio de los apartamentos en el complejo pueden superar los 10 millones de dólares, mientras que el de las mansiones superaría los 80 millones. Sus habitantes tienen a su disposición embarcaderos privados que permiten acceder en yate hasta sus propiedades, además de contar con un club de playa privado.

Fury at exclusive St Tropez coronavirus testing centre for billionaires inside gated community https://t.co/zSkfDjdxpH — Daily Mail Online (@MailOnline) April 21, 2020

A pesar de que gran parte de Saint-Tropez está cerrada por cuarentena, se informa que Les Parcs sigue lleno de actividad. Según Oger, un tercio de las residencias están ocupadas y sus propietarios cuentan con los servicios de mantenimiento habituales, de modo que jardineros y limpiadores de piscinas pueden acceder al lugar con normalidad.

A día de hoy, se desconoce si la urbanización ha tenido algún caso confirmado de coronavirus, dado que la supuesta unidad médica de diagnóstico del virus está en una propiedad privada y está fuera de la jurisdicción del municipio.

Situación del coronavirus en Francia

Actualmente, Francia ocupa el cuarto lugar en la lista de los países más afectados por la pandemia, con un total de 156.493 contagios confirmados, según los últimos datos actualizados por la Universidad Johns Hopkins. En el país se contabilizan 20.256 muertes por covid-19, mientras que 38.046 personas han logrado vencer la enfermedad.