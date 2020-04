FOTO: Sony patenta un robot 'amigo' para acompañarle mientras juega a videojuegos

La Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU. publicó recientemente una solicitud de patente presentada por la compañía desarrolladora de videojuegos Sony Interactive Entertainment Inc., sobre un robot 'amigo' que acompañe a una persona mientras esta ve la televisión o juega a un videojuego en solitario.

Según el documento, ese robot actuaría como un individuo de "visualización conjunta que siente simpatía" por el usuario. La forma en cómo funcionaría dicho sistema es la siguiente: la persona coloca cerca a ella al robot y juntos ven determinado contenido. El androide reacciona a lo que observa en la pantalla, e interactúa con el usuario sobre lo que están viendo.

Con ese proyecto, la compañía —filial de Sony Corporation— espera que "aumente la afinidad del humano con el robot", y que la motivación del primero para continuar jugando se vea reforzada con ayuda del androide, que 'se sentiría' satisfecho o triste dependiendo del estado de ánimo de la persona.

Pero ese robot no acompañaría únicamente durante una partida de videojuegos, sino también para ver una película, programa de televisión, etc., para que el usuario pueda disfrutar del contenido en compañía del robot y no se aburra durante esas actividades en solitario.

Sin embargo, el hecho de que una compañía patente un producto no significa que en un futuro vaya a utilizarlo, por lo que no queda más que esperar para ver si Sony hace realidad ese robot amigo.

