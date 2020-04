Trump quiere que la Universidad de Harvard devuelva la ayuda económica por el coronavirus

La Universidad de Harvard deberá devolver unos 8,6 millones de dólares recibidos como parte del programa de apoyo a los pequeños negocios durante la pandemia del coronavirus, afirmó este martes el presidente de EE.UU., Donald Trump.

"No me gusta que Harvard —que tiene una dotación de 40.000 millones de dólares, una cantidad increíble de dinero— reciba este dinero", dijo Trump a un periodista durante una conferencia en la Casa Blanca.

"No me gusta. Eso está destinado a los trabajadores. No está destinado a una de las instituciones más ricas del mundo, y no solo entre las instituciones universitarias. Tienen que devolverlo. Quiero que me lo devuelvan", agregó el mandatario, que amenazó: "Si no lo hacen, entonces nosotros no haremos alguna otra cosa".

Respuesta de Harvard

La misma tarde, la universidad reaccionó al comentario de Trump, afirmando que no había participado en el programa de ayuda a los pequeños negocios, y que el dinero en cuestión le fue concedido a la institución por un fondo especializado en la ayuda a la educación superior creado bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés).

"El presidente Trump tiene razón en que no habría sido apropiado que nuestra institución recibiera fondos destinados a pequeñas empresas en dificultades", tuiteó la universidad.

En cuanto al dinero recibido por el fondo de ayuda a la educación superior, desde Harvard prometieron que "el 100% de estos fondos […] se utilizará para proporcionar asistencia directa a los estudiantes que enfrentan necesidades financieras urgentes debido a la pandemia del covid-19" y añaden que estas ayudas serán complementadas con fondos propios de la universidad.