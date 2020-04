VIDEO: Bolivianos recurren a la medicina ancestral y crean cabina de desinfección a base de vapor de hierbas para prevenir el coronavirus

En la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, en Bolivia, se instaló la primera "cabina de desinfección", que funciona a base de vapor de hierbas naturales, como medida de prevención ante el coronavirus.

En esta cámara, entra una persona y, en lugar de la solución diluida de hipoclorito de sodio que suelen usar para sanitizar, reciben el vapor de eucalipto, wira wira (huira huira) y manzanilla, que hierven al momento.

El proceso se completa con gel desinfectante, que los encargados de la cámara echan a las personas tras salir nuevamente al exterior.

La medida es aceptada por el Ministerio de Salud boliviano, que cuenta con un viceministerio de Medicina Tradicional.

"Este es un espacio, si se quiere, de fumigación, en base de plantas medicinales. Cuando las personas ingresan a la cámara absorben las bondades curativas del eucalipto, fortaleciendo el sistema inmunológico para resfríos, y potencialmente el coronavirus", dijo el viceministro de Medicina Tradicional, Felipe Quilla.

Gonzalo Choquehuanca, especialista en medicina tradicional y uno de los que se encarga de la cámara, comentó que con ello buscan "prevenir" el ingreso del virus, que "se aloja primeramente en las vías respiratorias".

"Vamos a prevenir con esta combinación de hierbas en la cámara, evitar ese tipo de contagios y más propagación", manifestó.

Ángel Mamani del Consejo Nacional de Medicina Tradicional y Antigua de Bolivia, por su parte, mencionó que "la medicina tradicional es apta para contrarrestar las epidemias, es una prevención natural".

Explicó, por ejemplo, que el eucalipto es un expectorante, que ayuda a expulsar las bacterias y flema de los pulmones. Además, a las tres plantas que ya usan, a este tipo de cámaras se pueden sumar la canela y el romero.

"Se respira salud"

Tras pasar por la cámara, Irene Apaza, residente de El Alto, comentó que "es muy bueno porque es natural".

"Todas las plantas son naturales, no son químicas, son naturales, plantas que hacen bien al cuerpo, no como las medicinas científicas que tienen químicos, esto no tiene, todo es natural, para prevenir, tampoco para quitar (el coronavirus)", añadió.

Elías López, otro de los que se sometió a la desinfección, dijo que fue una buena experiencia. "Uno entra a esta cámara y el olor es muy fuerte, más del eucalipto y se respira salud. Yo creo que deberían haber más de éstas cámaras en otras zonas de El Alto", manifestó.

El ejecutivo de la Federación Departamental de Medicina Tradicional, Edgar Ticonipa, comentó que buscan replicar la iniciativa en todo el país. "Los médicos tradicionales podemos ayudar, podemos replicar estos conocimientos a nivel nacional, estamos viendo que el coronavirus avanza, pero podemos frenar con la prevención y esta es una manera de prevenir", enfatizó.

No hay demostración científica

Víctor Hugo Vargas, un médico boliviano citado por La Razón, ha señalado que "no existe ningún estudio válido sobre el eucalipto y su ayuda para combatir gripe, asma y otras enfermedades respiratorias".

"Científicamente tampoco se puede demostrar o afirmar que produzca algún beneficio en la prevención o el tratamiento de la infección por coronavirus. Ni en vaporizaciones, mucho menos en infusiones para beber", comentó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala al respecto de estas alternativas que "aunque algunos remedios occidentales, tradicionales o caseros pueden proporcionar confort y aliviar los síntomas de la covid-19, no hay pruebas de que los medicamentos actuales puedan prevenir o curar la enfermedad".

Por ello, esta organización no recomienda la automedicación para prevenir o curar la covid-19.

De momento, anuncia que hay varios ensayos clínicos en curso "con medicamentos occidentales y tradicionales" y facilitará información al respecto cuando los resultados estén disponibles.

