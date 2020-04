Ponen en marcha un proyecto colaborativo para encontrar una teoría universal con todas las leyes físicas

Stephen Wolfram, un físico e informático y autor principal del buscador Wolfram Alpha y el 'software' Mathematica, ha puesto en marcha un proyecto colaborativo para unificar todas las teorías físicas existentes.

La semana pasada, este científico explicó cómo considera que se estructura el universo y el modo en que podría funcionar esta colaboración múltiple durante una videoconferencia transmitida por Twitch.

Wolfram estima que "todo es solamente espacio" con "muchas cosas dentro", no le convencen ni el cuadro tridimensional del mundo ni otras leyes físicas comúnmente aceptadas y sostiene que es preciso generalizar para codificarlas con vistas a obtener un modelo correcto del universo.

La idea de que podría existir una regla computacional elemental que reproduzca con éxito la totalidad del universo físico "en principio parece algo absurda", admite su discípulo Jonathan Gorard, pero este hombre destaca que no conoce "ninguna razón fundamental" física, matemática o filosófica para presumir que "no podría existir" y sería "un poco vergonzoso que no la busquemos".

De hecho, Stephen Wolfram no solo quiere liderar el posible descubrimiento de esa teoría fundamental, sino que ya tiene sus ideas al respecto. Por ejemplo, sugiere que se pueden usar puntos en el espacio para modelar el universo y las leyes aplicadas generarían más puntos hasta enlazarse y formar una red.

Así, este investigador sugiere que el modelo del universo se puede construir con "gráficos multidireccionales" que unan numerosas redes y las reglas que se apliquen determinarían sus características. Wolfram ya planteó esta opción hace años en un libro, pero aún queda por resolver la selección de reglas o leyes que formarían ese conjunto.

