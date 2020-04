Trump firma la orden de suspender la inmigración a EE.UU. para garantizar que los estadounidenses sean los "primeros en la línea de empleo"

A partir del 23 de abril toda persona fuera de EE.UU. que no tenga una visa de inmigrante u otro documento válido que le permita ingresar, no podrá entrar en el territorio de la nación norteamericana.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este miércoles la orden para suspender por 60 días la inmigración a EE.UU.

"[La medida] garantizará que los estadounidenses desempleados de todos los orígenes sean los primeros en la fila de empleos a medida que nuestra economía se abre", declaró el inquilino de la Casa Blanca durante una conferencia de prensa.

No obstante, la orden incluye una serie de excepciones. En particular, la medida no se aplica a las personas que sean residentes permanentes de EE.UU., cónyuges de ciudadanos estadounidenses, menores de 21 años hijos de ciudadanos estadounidenses o miembros de las fuerzas armadas de EE.UU. y sus cónyuges e hijos, entre otros.

Además, cualquier "médico, enfermera u otro profesional de la salud", o que tenga la intención de realizar investigaciones médicas o de otro tipo destinadas a aliviar los efectos del covid-19 o combatir su propagación, también estará exento de la prohibición.

Trump justificó la medida citando el número récord de reclamos de desempleo debido a las medidas de cierre impuestas para frenar la pandemia, y señalando que sin tal intervención, Estados Unidos "enfrentará una recuperación económica potencialmente prolongada, con un desempleo persistentemente alto si la oferta laboral supera la demanda".

"Esta es una pausa temporal, exigida por la crisis que enfrentamos como nación", comunicó, por su parte, la Casa Blanca en referencia a la pandemia de coronavirus.

"La Administración continuará monitoreando el mercado laboral para enmendar o extender la proclamación si es necesario", se asegura en el comunicado. Trump, a su vez, indicó que puede extender o cambiar la orden incluso durante el período de 60 días en el que estará en vigor.

Críticas

Previamente, la nueva medida de Donald Trump recibióvarias críticas. "Los inmigrantes están en la primera línea de la respuesta al coronavirus, poniendo en riesgo sus vidas para asegurarse de que nuestras comunidades estén alimentadas, sean saludables y seguras. La Administración Trump necesita dejar de usar esta pandemia como cobertura para implementar su agenda xenófoba", escribió en su cuenta de Twitter la senadora Elizabeth Warren.

"Realmente creo que la Estatua de la Libertad está llorando. Es anti-estadounidense", manifestó la exsecretaria de Estado Madeleine Albright.

Entre tanto, otros sugirieron que la orden presidencial no va a marcar ninguna diferencia, ya que no afecta a los trabajadores temporales.

