Gobernador de Nueva York sobre la posible cancelación del cierre por covid-19: "La enfermedad es la muerte, ¿qué es peor?"

Andrew Cuomo, gobernador del estado más afectado por la pandemia del covid-19 en EE.UU., Nueva York, arremetió este miércoles contra los manifestantes que exigen terminar con el confinamiento para mitigar las consecuencias económicas de la crisis.

"La enfermedad es la muerte. ¿Qué es peor que la muerte?", dijo el político a una periodista durante su conferencia de prensa diaria sobre la situación epidémica en el territorio.

Cuomo advirtió que el rechazo a respetar el confinamiento resulta en un riesgo potencialmente mortal para otras personas y no puede justificarse alegando los efectos negativos que puedan tener las restricciones.

"La enfermedad es quizás mi muerte en lugar de tu muerte. […] Dificultades económicas: sí, es muy malo, pero no es la muerte. El estrés emocional por estar encerrado en casa: es muy malo, pero no es la muerte. El aumento de la violencia doméstica: es muy malo, pero no es la muerte. Y no la muerte de alguien más", dijo el gobernador.

"Sí, es su vida, haga lo que quiera. Pero ahora es responsable de mi vida. Tiene responsabilidad por mí. No se trata solo de usted. […] No se trata de mí, se trata de nosotros", agregó y recordó que las personas despedidas por la crisis pueden emplearse en trabajos esenciales.

"¿Quiere ir a trabajar? Vaya a tomar un trabajo como trabajador esencial. Hágalo mañana", dijo Cuomo.

Según las cifras anunciadas en la misma conferencia, en el estado de Nueva York se han registrado 15.302 muertes por el coronavirus, 474 de ellas en las últimas 24 horas.

