Exfutbolista del Real Madrid afirma que no hará donaciones a su país de origen para combartir el covid-19

El futbolista togolés Emmanuel Adebayor, que actualmente milita en el Club Olimpia de Paraguay, ha generado controversia al afirmar que no se dejará influenciar por las acciones caritativas de los demás y que no hará donaciones para ayudar a contrarrestar la crisis provocada por el coronavirus en su país.

El 21 de abril, durante una transmisión en vivo en Facebook, Adebayor dijo que no destinará fondos de su patrimonio simplemente porque otros desean que lo haga. El futbolista, que a lo largo de su carrera ha jugado en el Arsenal F.C., Manchester City, Real Madrid, entre otros, se encuentra en confinamiento en su villa en Lomé, capital de Togo.

"Siempre hago las cosas de acuerdo con los deseos de mi corazón y no según las palabras de los demás", aseveró el delantero togolés. "Lamento que la gente me compare con Samuel Eto'o y Didier Drogba preguntándome por qué no dono, como si yo fuera el que trajo el coronavirus a Togo", agregó.

"No soy Eto'o ni Drogba"

"No soy ni el uno ni el otro [en referencia a Eto'o y Drogba], soy yo, Sheyi Emmanuel Adebayor. Un consejo, muchachos, con respecto a las donaciones, no lo haré. Todo es claro y muy simple", concluyó.

Debido al avance del covid-19 por África, varios futbolistas y leyendas de ese deporte como Samuel Eto'o, de Camerún, y Didier Drogba, de Costa de Marfil, han efectuado diferentes gestos de solidaridad en sus respectivos países para ayudar a combatir la pandemia.