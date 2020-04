"Le daría un puñetazo a Michael Jordan": la reacción de un exjugador de la NBA tras ver el nuevo documental sobre los Chicago Bulls

El legendario jugador de los Chicago Bulls y los Washington Wizards ha acaparado toda la atención después del estreno de la serie documental 'The Last Dance'.

Pasaron casi veintidós años desde que Michael Jordan ganó su último anillo de campeón de la NBA en el año 1998 pero su figura, elogiada por unos, sigue incomodando a algunos de sus antiguos rivales de las pistas de baloncesto.

El jugador Reggie Miller, cinco veces All Star de la NBA y retirado del deporte desde 2005, intervino en el programa del comentarista deportivo Dan Patrick para comentar el estreno del documental 'The Last Dance'. Durante su conversación con el presentador, Miller afirmó que "puede que le diera un puñetazo a Michael Jordan" si lo viera hoy.

Tras el estreno de 'The Last Dance', una nueva serie documental sobre los Chicago Bulls, Jordan estuvo en el centro de atención. La producción, cuyo estreno se adelantó de junio a abril debido al coronavirus, estableció un nuevo récord de audiencia de los documentales de la cadena ESPN.

Miller, aunque nunca jugó en el mismo club que Jordan, participó en el documental —aunque afirma que en un primer momento se había negado a hacerlo—. "Pensé que hablar sobre ello puede que resultara sanador", declaró el exjugador de los Indiana Pacers.

"No quiero que la gente piense que había una gran rivalidad, porque para mí la rivalidad existe cuando estamos al mismo nivel”, señaló Miller. "Yo no estaba en el mismo nivel que MJ, ¿vale? Pero me gustan las batallas y sé que muchos jugadores se doblegaron ante él y es justo eso lo que no iba a pasar conmigo. No está en mi naturaleza hacer eso", sentenció el exdeportista.