VIDEO: Una joven argentina viola la cuarentena y ataca a un policía con gas pimienta cuando la detienen

También rasguñó y mordió a dos uniformados que la abordaron. "No es estado de sitio, no me podés tocar", acusó la mujer.

En medio del aislamiento social obligatorio que rige en Argentina por la pandemia de coronavirus, una joven de Buenos Aires salió a la calle y circuló sin tapabocas, violando las disposiciones del Gobierno nacional y provincial. Al ser advertida por la Policía, que le pidió que se detuviera, la mujer ignoró al oficial, y luego de un cruce de palabras le arrojó gas pimienta en el rostro.

"No es estado de sitio, no me podés tocar, un decreto no está por encima de la Constitución", dijo la joven mientras continuaba su marcha, perseguida por el oficial. El policía le insistió para que se detuviera, explicándole que hay una pandemia mundial y que en Argentina está restringida la circulación.

Sin embargo, la joven no quiso detenerse ni identificarse, y terminó atacando a la autoridad policial, a quien amenazó con mandarlo "a la comisaría".

El momento, ocurrido en la localidad bonaerense de Villa Ballester, fue registrado por el uniformado, quien pidió ayuda a un compañero para detener a la chica, que intentó escapar, aunque luego fue detenida.

De acuerdo al parte que emitió la Policía, la mujer, de 29 años, también rasguñó y mordió a dos efectivos. Finalmente, fue trasladada a la Comisaría 2ª del partido de San Martín, e imputada por resistencia a la autoridad, lesiones y violación de la cuarentena.

En Argentina rige un aislamiento social obligatorio hasta el 26 de abril, aunque las autoridades planean extenderlo, en principio, hasta mediados de mayo. El país suramericano registra hasta el momento 159 personas fallecidas por coronavirus y 3.288 casos positivos, según el último reporte del Ministerio de Salud.