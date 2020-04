Un científico explica cómo una rara condición mata silenciosamente a los contagiados por covid-19 y sugiere una manera de evitarlo

Si la neumonía causada por el coronavirus deriva en 'hipoxia silenciosa', la persona respirará y se sentirá relativamente bien, cuando en realidad sus pulmones no oxigenan la sangre de manera efectiva.

Algunos pacientes infectados con el covid-19 sufren además de 'hipoxia silenciosa', condición en la cual la persona tiene niveles de saturación de oxígeno en la sangre extremadamente bajos, pero no presenta dificultades para respirar. Y aunque ello puede ser muy peligroso o incluso llevar a la muerte, existe una manera de prevenirlo, aseveró Richard Levitan, médico del Departamento Regional de Emergencias Sanitarias de Littleton (EE.UU.), en un artículo de opinión publicado este lunes en el periódico The New York Times.

Lo preocupante de la 'hipoxia silenciosa' es que los pacientes se presentan en el hospital cuando ya están en peor estado de salud de lo que creen. Sus pulmones no oxigenan la sangre de manera efectiva, pero ellos se sienten relativamente bien.

De hecho, estas personas no saben que están infectadas hasta que llegan a la sala de emergencias, y para entonces "a menudo ya se encuentran en estado crítico", señaló Levitan. "Estos pacientes no reportaron ninguna sensación de problemas respiratorios, a pesar de que sus radiografías de tórax mostraron neumonía difusa y su oxígeno estaba por debajo de lo normal", escribió el médico.

¿Por qué ocurre la 'hipoxia silenciosa'?

Según el especialista, la neumonía causada por el covid-19 hace que los alvéolos –pequeños 'sacos de aire' en los pulmones– colapsen, lo que lleva a que los niveles de oxígeno disminuyan. Sin embargo, los pacientes aún pueden exhalar dióxido de carbono y, debido a que no se acumula como con la neumonía normal, no experimentan dificultades para respirar.

Las personas respiran entonces más profundo y más rápido a causa de los bajos niveles de oxígeno, pero ni siquiera se dan cuenta de ello, y estas respiraciones alteradas dañan aún más los pulmones.

No obstante, es posible evitar las consecuencias críticas de la 'hipoxia silenciosa'. Levitan recomienda que quienes tengan síntomas del coronavirus usen dispositivos de monitoreo de oxígeno en la sangre, los llamados oxímetros de pulso, para controlar su estado de salud en casa.

Este dispositivo, que de manera simple se engancha en un dedo o lóbulo de oreja y puede ser comprado en cualquier farmacia, podrá alertar a su propietario sobre la necesidad de tratamiento antes de que sus niveles de oxígeno sean demasiado bajos.

