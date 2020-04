El director de Ferrari advierte que la escudería podría abandonar la Fórmula 1 por discrepancias para afrontar la crisis del covid-19

La escudería Ferrari, uno de los cuatro grandes equipos de Fórmula 1 (F1), ha amenazado con abandonar la máxima competición del automovilismo mundial si se imponen límites presupuestarios severos.

La semana pasada, la Federación Internacional del Automóvil (FIA), la F1 y los equipos estudiaron la posibilidad de hacer un recorte sustancial al presupuesto para garantizar la supervivencia de ese deporte, cuyas finanzas han salido afectadas por la pandemia de coronavirus. Se plantea establecer un límite de gasto de alrededor de 145 millones de dólares por escudería para 2021 y de 130 millones de dólares para 2022, pero no se llegó a ningún acuerdo.

Al respecto, el director del equipo Ferrari, Mattia Binotto, halla inadecuado apresurarse al tomar una decisión al respecto y califica de "exigente" el monto considerado para el próximo año.

"No se puede lograr sin más sacrificios significativos, especialmente en términos de nuestros recursos humanos. Si fuera a bajar aún más [que en 2019], no querríamos ponernos en una posición de tener que buscar otras opciones adicionales para desplegar nuestro ADN de competición", manifestó el ejecutivo en diálogo con el diario The Guardian.

Binotto es consciente del momento "particularmente difícil" debido al covid-19, pero teme que la situación sea manejada demasiado rápido y de forma incorrecta. En su opinión, no es conveniente hacer un recorte de costos "lineal" porque cada equipo que compite tiene diferentes características y opera bajo legislaciones y con formas de trabajo propias según el país. "Existe el riesgo de tomar decisiones a raíz de esta emergencia sin evaluar claramente todas las consecuencias", añade.

"La F1 corre el riesgo de perder su nivel"

Por otro lado, el ingeniero automotriz advirtió que "restringir los costos en exceso" podría poner en peligro el alto nivel que caracteriza a la Fórmula 1. "Corremos el riesgo de reducir el nivel considerablemente, acercándolo cada vez más al de las fórmulas más bajas", subraya.

"La F1 tiene que ser el pináculo del deporte del motor en términos de tecnología y rendimiento. Debe ser atractivo para los fabricantes de automóviles y los patrocinadores que desean vincularse a la categoría más prestigiosa", puntualizó.

Finalmente, Binotto hizo hincapié en que su posición también busca defender a los empleados de esa división deportiva y evitar despidos masivos, ya que hasta ahora nadie ha sido suspendido o enviado de vacaciones desde el cierre de la temporada 2020.

Controversia

Zak Brown, director ejecutivo de la escudería británica McLaren, reaccionó de inmediato a las palabras del director de la Scuderia Ferrari, rechazando su opinión de que la F1 no debería reaccionar rápido ante la actual recesión. "Estamos atravesando la crisis más grande que ha visto el mundo. Hay países e industrias que han cerrado. No darse prisa para abordar lo que está sucediendo es un error crítico", sostuvo.

Hace pocas horas, Ferrari se pronunció respecto a los comentarios de Binotto y aseguró que fueron malinterpretados. "Nunca mencionó que la Scuderia Ferrari dejará la F1. Por el contrario, [Binotto] dijo que no querríamos ponernos en una posición de tener que buscar otras opciones", sustentó la italiana.