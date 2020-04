África registra un aumento de 43 % en casos de covid-19 en una semana

El continente africano registró esta última semana un salto del 43 % en los casos reportados de covid-19, al tiempo que la OMS advierte que su vasto territorio podría convertirse en el próximo epicentro de la pandemia mundial.

Hasta el jueves, se han reportado allí 26.000 casos de infección, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de África, frente a los 16.000 registrados hace una semana.

En realidad, el aumento de los contagios puede ser aún más elevado, ya que el continente tiene una capacidad "muy limitada" para hacer pruebas, según informó John Nkengasong, director de los mencionados Centros.

Varios de sus países tienen que lidiar además con la escasez de ventiladores médicos y el déficit de medios básicos de protección como mascarillas, guantes, jabón y agua limpia, así como la falta de personal cualificado.

Según recientes estimaciones, África podría llegar a 300.000 muertes por el coronavirus este año, incluso en el mejor de los escenarios. En el peor, sin intervenciones y medidas contra el virus, podría registrar 3,3 millones de muertes y 1.200 millones de casos de infección, de acuerdo con el informe de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África. Alrededor de 1.200 personas han muerto ya.

Para evitar ese sombrío escenario, Nkengasong asegura que es necesario rastrear los casos y someter a la población a las pruebas, informa la agencia AP. En dos meses se han realizado solo 325 pruebas por cada millón de habitantes. "Si no haces pruebas, no encuentras nada. Si no haces pruebas, estás ciego", dijo Nkengasong.