Alcalde en Estados Unidos halla a una mujer que se escondía en su casa

Bruce Wilkerson, alcalde de la ciudad de Bowling Green, en el estado de Kentucky , encontró a una mujer en su casa cuando hacía obras de renovación el 22 de abril, informa Bowling Green Daily News.

Esa noche el alcalde, que anteriormente era oficial de la Policía local, estuvo en su vivienda, donde las obras están ya por terminar. De repente, por la mañana escuchó un ruido fuera de la casa y sintió olor a tabaco. Bruce encontró una mancha de sangre en la puerta del sótano, aunque no había nadie. Posteriormente halló una bolsa con ropa femenina y otras cosas.

El hombre llamó a la Policía local preguntando sobre mujeres desaparecidas, pero no había ningún informe al respecto. Luego siguió trabajando, pero poco después varios enchufes de la casa dejaron de funcionar.

Al salir para investigar otra vez lo ocurrido, Wilkerson encontró en el sótano a una joven de unos 20 años. Ella dijo que estaba escondiéndose de alguien y se escapó corriendo. El alcalde volvió llamar a la Policía, aunque ninguna de sus pertenencias desapareció.

"Les pregunté a los oficiales por qué se están riendo y me dijeron que no importaba cómo ellos escribieran su informe", porque todos pensarán que "el alcalde encerró a una mujer en su casa", dijo Wilkerson, citado por WNKY, y afirmó que no sabe cuánto tiempo estuvo la mujer escondida en el sótano.