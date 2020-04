Sale del coma inducido el primer jugador de la Ligue 1 francesa infectado con covid-19

🚨 @FredericGuerra agent Junior Sambia sur @RTLFrance : "Ils ont arrêté l’assistance respiratoire. Le processus est long. Mais il n’est plus dans le coma. On va, sans doute, vers des bonnes nouvelles. Il respire seul, et c’est une bonne chose." #Covid_19pic.twitter.com/N0U9P3lSBe