Rumores siguen 'enterrando' a Kim Jong-un: si Corea del Norte se enfrenta a una sucesión, ¿quién podría reemplazarlo?

El líder norcoreano no aparece en público desde el 11 de abril.

En medio de las especulaciones respecto al estado de salud del líder norcoreano, Kim Jong-un, surge una pregunta por encima de otras: ¿quién podría sustituirlo si los rumores sobre su estado vegetativo o hasta su posible muerte resultan ciertos?

La hermana menor

Varios expertos opinan que Kim Yo-jong, la hermana menor del líder, tiene muchas probabilidades para ser la siguiente gobernante de Corea del Norte.

Kim Yo-jong ya es considerada una de las mujeres más poderosas de Corea del Norte: parece que Kim Jong-un confía en ella, ya que participa activamente en la vida política nacional, internacional e intercoreana.

En su país, la hermana del líder ocupa el puesto de primer jefe adjunto del Departamento de Propaganda y Agitación del Partido de los Trabajadores, el mismo departamento donde su padre, Kim Jong-il, empezó su trabajo. En el escenario internacional Kim Yo-jong debutó hace dos años, cuando encabezó la delegación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang.

En el 2019, inspeccionó la preparación del lugar de la reunión del líder de Corea del Norte con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, en la ciudad rusa de Vladivostok y formó parte de la delegación oficial norcoreana en las dos cumbres con el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Fue después de la última de estas cumbres —que se celebró en Hanói en el 2019 y no dio como resultado ningún acuerdo— cuando surgieron las especulaciones de que el líder le hizo pagar este fracaso, ya que no apareció en eventos públicos durante unos 50 días.

No obstante, al cabo de este período la hermana del líder reapareció sana y salva con una condición cambiada: perdió su estatus de candidata a miembro del Buró Político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Eso sí, volvió a ser candidata poco antes de que los primeros rumores de la 'desaparición' de Kim Jong-un.

Además, aproximadamente en el mismo período la prensa estatal norcoreana empezó a citar a la hermana de Kim, que en varios artículos condenó a Corea del Sur por su "militarismo" y agradeció a Donald Trump por su reciente carta a su hermano: una señal de pertenecer a un estrecho círculo de personas en el poder, ya que en Corea del Norte no todos los ministros pueden expresarse sobre estos temas.

Una dinastía de hombres en el poder

Sin embargo, no son los cargos políticos los que hacen a Kim Yo-jong especial, sino su pertenencia a la familia Kim, que ha gobernado este país asiático las últimas siete décadas.

Eso sí, todos los gobernantes han sido varones: el propio Kim Jong-un reemplazó a su padre, Kim Jong-il, después de su muerte en el 2011, y esté había sustituido al suyo, el fundador del país, Kim Il-sung.

Por ello, algunos expertos opinan que la hermana de Kim Jong-un, a pesar de todas sus cualidades, no podría ser su sustituta, ya que en Corea del Norte una mujer puede ser miembro del Gobierno y ocupar altos cargos, pero siempre seguirá siendo 'una camarada y ayudante fiel' de su poderoso esposo.

En cambio, el experto principal en temas norcoreanos de la Academia Rusa de las Ciencias (RAN, por sus siglas en ruso), Konstantín Asmólov, opina que el sexo de Kim Yo-jong no supondrá un problema a la hora de decidirse el liderazgo del país. El experto indica que ya hubo precedentes similares en el pasado: Kim Jong-suk, la primera esposa del fundador de país y abuela del actual líder norcoreano, ocupa un lugar importante en la ideología de Corea del Norte, país que está acostumbrado a ver a las mujeres en puestos políticos importantes.

En el contexto de las especulaciones en torno a la 'desaparición' de Kim Jong-un, este especialista ha dicho al diario ruso Kommersant que no se puede afirmar que haya muerto "hasta que veamos la caravana con el ataúd".

"No vale la pena confiar en fuentes anónimas y de dudosa reputación", ha sentenciado, indicando que de ser ciertos los rumores de que Kim Jong-un "está en estado vegetativo" sería aún más difícil determinar qué hacer con el poder en el país.

Si no es la hermana de Kim, entonces, ¿quién?

Ya que el actual líder no tendría hijos varones adultos, su hermano mayor, Kim Jong-chul, podría regresar a la política, indica Asmólov. El experto recuerda que es el segundo hijo de Kim Jong-il y anteriormente era considerado como el heredero más probable, pero luego se apartó de la política y cedió el puesto a su hermano. Actualmente no hay mucha información sobre él, pero se rumorea que se dedica a la música.

Entre otros candidatos posibles, Asmólov destaca a Kim Pyong-il, hermanastro de Kim Jong-il (hijo de Kim Il-sung), quien fue embajador norcoreano en la República Checa, y antes, en Polonia, pero recientemente ha regresado a Pionyang. "Por lo tanto, puede considerársele una opción de plan B", ha resumido Asmólov.

Por su parte, uno de los expertos más destacados sobre Corea del Norte y profesor de la Universidad Kookmin (Seúl, Corea del Sur), Andréi Lankov, señaló en una entrevista con el canal Deutsche Welle que si la hermana menor del líder actual norcoreano se ve apartada del poder, el presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema, Choe Ryong-hae, es un posible candidato para reemplazar a Kim Jong-un.

Al mismo tiempo, el experto subrayó que en Corea del Norte no hay un sistema establecido para la transferencia del poder.

"Entonces, si [Kim Jong-un] muere repentinamente, lo más probable es que tenga lugar una lucha: la famosa pelea de bulldogs bajo la alfombra, una pelea cuyos participantes, por cierto, serán difíciles de calcular y determinar desde el extranjero", continuó el especialista, haciendo referencia a una cita de Winston Churchill.

"Algunos de los pesos pesados más serios chocarán, y uno de ellos intentará tomar el poder. Esto se hará en parte por ambición y en parte porque, si su oponente llega al poder, lo más probable es que simplemente elimine físicamente a sus oponentes. Por lo tanto, lucharán muy ferozmente, como los depredadores. Será una pelea corta. La alfombra temblará, volarán huesos y pedazos de cuerpos de bulldog. Y luego todo volverá a la normalidad", concluyó Lankov.

No es la primera vez que 'desaparece'

Los medios norcoreanos durante días no habían comentado los rumores sobre la muerte de Kim, hasta que la radio estatal norcoreana ha informado este domingo que el líder de Corea del Norte mandó un mensaje a los trabajadores que construyeron la localidad de Samjiyon, inaugurada el año pasado en el norte del país. De acuerdo con la emisora, Kim les habría expresado su gratitud por crear un "pueblo socialista ideal". No obstante, el medio estatal no especificó de qué forma se envió el mensaje.

Cabe mencionar que la última vez, cuando los medios norcoreanos informaron sobre la aparición en público de Kim, fue el 12 de abril. Teniendo en cuenta que estos informes se publican generalmente con el retraso de un día, se puede suponer que el último evento público, en el cual participó el líder norcoreano y descrito en las noticias locales, tuvo lugar el 11 de abril.

No es mucho tiempo en comparación con aquella vez en el 2014, cuando 'desapareció' por un mes y medio. Entonces, según diversas fuentes, se estiró el tendón mientras revisaba personalmente la carrera de obstáculos para el Ejército o se estaba recuperando después de una operación para extirpar un quiste de tobillo. En cualquier caso, Kim Jong-un pronto apareció, al principio caminaba con un bastón y cojeando.

En septiembre del 2018, Kim Jong-un estuvo 15 días sin aparecer en público tras un intenso período de actividades. En agosto del 2017, no le vieron en público durante dos semanas. Comentando este hecho, la emisora surcoreana KBS World Radio señaló que otra vez cuando el líder norcoreano desapareció fue antes de que Corea del Norte lanzara los misiles Hwasong-14.