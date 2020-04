El 96% de los presos infectados con coronavirus en Estados Unidos no presentan síntomas

Las autoridades penitenciarias de los Estados Unidos comenzaron a hacer pruebas a gran escala del covid-19 entre sus prisioneros y el resultado muestra que la gran mayoría de los infectados no tiene ningún síntoma de la enfermedad. Una prueba más de que las personas afectadas con el coronavirus, y que no muestran síntomas, pueden contribuir a su propagación no solo en las cárceles, sino en todo el mundo.

Las pruebas realizadas en cuatro prisiones en Arkansas, Carolina del Norte, Ohio y Virginia identificaron a 3.277 prisioneros infectados, con apenas un 4% mostrando síntomas de la enfermedad. Efectuar pruebas exclusivamente a personas con síntomas podría no reflejar la imagen real de la situación en cuanto a la propagación del virus, sugiere una investigación de Reuters.

Según la doctora Leana Wen, profesora asociada adjunta de medicina de emergencia en la Universidad George Washington, esto apunta a que tienen grandes problemas en el recuento de casos en Estados Unidos. "El número de casos es probablemente mucho, mucho más alto de lo que sabemos actualmente debido a la falta de pruebas y vigilancia", afirma.

También se llevaron a cabo testeos en masa por el covid-19 en los estados de Tennessee, Míchigan y California. Desde el primero informan que la mayoría de sus casos positivos no mostraban síntomas, mientras que las autoridades de Michigan indican que "un buen número" de los 620 prisioneros que dieron positivo eran asintomáticos. Por su parte, en California se negaron a publicar los recuentos de prisioneros sin síntomas.

El alto porcentaje de enfermos que no presentan síntomas complica la lucha contra la pandemia de coronavirus, ya que la enfermedad no se manifiesta en la mayoría de las personas que se han infectado. Según los investigadores, los síntomas de la enfermedad pueden aparecer posteriormente en algunos de los llamados pacientes asintomáticos cuyos resultados de las pruebas fueron positivos.