"Soy el presidente más trabajador": Trump arremete contra los reportes de que pasa horas viendo la tele en vez de gestionar la crisis del covid-19

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó este domingo que las personas que lo conocen dicen que es el mandatario "más trabajador de la historia", y ha criticado duramente un reciente artículo del periódico The New York Times sobre sus hábitos de trabajo.

"Las personas que me conocen y conocen la historia de nuestro país dicen que soy el presidente más trabajador de la historia. No sé si es cierto, pero soy un gran trabajador y probablemente he hecho más en mis primeros tres años y medio que cualquier otro mandatario en la historia. ¡Las noticias falsas lo odian!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Este jueves, The New York Times reportó, citando fuentes anónimas, que el inquilino de la Casa Blanca llega al Despacho Oval no antes del mediodía y se pasa la mañana mirando la cobertura televisiva de su manejo de la crisis del coronavirus.

Además, según el periódico, Trump "rara vez" asiste a las reuniones del grupo de trabajo sobre coronavirus antes de informar a la prensa. "La comida reconfortante, incluidas las papas fritas y Coca-Cola Light, está fácilmente disponible", señala el artículo.

"Trabajo desde temprano por la mañana hasta altas horas de la noche, no he salido de la Casa Blanca en muchos meses, excepto para inaugurar [el buque hospital de la Marina] USNS Comfort, para encargarme de los acuerdos comerciales, la reconstrucción militar, etc.", aseguró Trump, tachando de "falso" el artículo de The New York Times. Además, el presidente aseveró que la nota fue escrita por una "periodista de tercera categoría que no sabe nada" de él.

"A menudo estoy en el Despacho Oval hasta altas horas de la noche y leo y veo que estoy comiendo airadamente una hamburguesa y [bebiendo] una Coca-Cola Light en mi dormitorio. La gente conmigo siempre está aturdida. Cualquier cosa para degradar!", agregó Trump.

"Deben devolver sus premios 'Nobles'"

Momentos más tarde, el presidente de EE.UU. volvió a arremeter contra los medios de comunicación, esta vez respecto a la investigación sobre la supuesta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, recoge el portal The Hill.

En una serie de tuits que ya fue eliminada por el propio mandatario, Trump señaló que los periodistas que habían recibido premios "Nobles" por sus esfuerzos para informar sobre esta investigación deberían devolverlos.

"¿Cuándo devolverán sus queridos 'Nobles' [sic] todos los 'reporteros' que han recibido Premios Nobles [sic] por su trabajo sobre Rusia, Rusia, Rusia solo para demostrar que están totalmente equivocados?", se preguntó Trump.

Estos tuits fueron objeto de varias burlas en la Red no solo por la repetida falta de ortografía, sino también porque no existe el premio Nobel de periodismo.

"¿Está confundiendo los premios Pulitzer con los premios Nobel, y cree que se llaman premios 'Nobles'?", escribió el exasesor de política exterior de Hillary Clinton, Jesse Lehrich.

