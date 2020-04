Pompeo busca extender el embargo de armas convencionales impuesto sobre Irán

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, quiere extender el embargo de armas convencionales pequeñas impuesto sobre Irán, que expira el próximo mes de octubre, según un borrador redactado por la Casa Blanca al que ha tenido acceso The New York Times.

El documento, que ya ha sido enviado a sus aliados de Europa, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, establece que Teherán "no suministrará, venderá o transferirá, directa o indirectamente, desde su territorio, por sus nacionales o utilizando sus buques o aviones de bandera, ningún arma o material relacionado".

Asimismo, el texto dispone que "todos los Estados miembro [de la ONU] prohibirán la adquisición de tales artículos de Irán por sus nacionales, o utilizando sus buques o aeronaves de bandera, sean originarios o no del territorio iraní".

Con este movimiento, Washington espera que Moscú vete la propuesta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, señala el diario neoyorquino. En respuesta, el país norteamericano declararía que sigue siendo un "Estado participante" del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), a pesar de que en mayo de 2018 el presidente Donald Trump anunció que su país abandonaba dicho acuerdo nuclear.

¿Qué significa esto?

La intención del país norteamericano sería declarar que la República Islámica está violando el acuerdo porque ahora produce combustible nuclear por encima de los límites establecidos en el pacto firmado en 2015 por Irán y el Grupo 5+1 (Reino Unido, China, Francia, Rusia, EE.UU. y Alemania), en el que se estipulaba el levantamiento de una serie de sanciones contra Teherán a cambio de su compromiso de no desarrollar ni adquirir armas nucleares.

De este modo, Washington buscaría volver a una amplia gama sanciones de la ONU contra Irán —incluida la prohibición de vender petróleo— que estaban vigentes antes del JCPOA, en caso de que no se renueve el embargo de armas. En el documento se señala un discurso pronunciado por el expresidente Barack Obama en agosto de 2015 en el que advertía que si el país persa no cumplía con el acuerdo, no sería necesario el apoyo de otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para que EE.UU. "active una reversión".

"No podemos permitir que la República Islámica de Irán compre armas convencionales en seis meses", sostuvo Pompeo en un comunicado a The New York Times. "El presidente Obama nunca debió haber acordado poner fin al embargo de armas de la ONU", añadió. Asimismo, aseguró que desde Washington harán todo lo posible para se mantenga vigente dicha restricción de la ONU, argumentando que en caso de que no se prolongue la medida, Teherán podría suministrar armas a grupos que EE.UU. considera terroristas.

