Pekín prohíbe comportamientos "no civilizados" para mejorar la higiene pública

Las autoridades de Pekín aprobaron el pasado viernes una serie de regulaciones con las que pretenden "promover comportamientos civilizados y disuadir los malos hábitos, convirtiendo las normas morales básicas en normas jurídicas".

La medida, tomada tras el brote del nuevo coronavirus que dejó más de 83.000 infectados en China, entrará en vigor el 1 de junio y su violación conllevará sanciones administrativas. Los comportamientos "no civilizados" incluyen no cubrirse la boca y la nariz si uno tose o estornuda en lugares públicos y no llevar mascarillas si uno tiene gripe u otra enfermedad respiratoria infecciosa.

También se ordena establecer marcadores de distancia en lugares públicos para que la gente no se acerque más de un metro a los demás. Además, se prohíbe escupir, tirar basura en la calle, comer en el metro, pasear perros sin correa y lanzar objetos desde las alturas, entre otras cosas.

A los residentes de Pekín también se les insta a utilizar palillos y cucharas a la hora de compartir platos. Deberán estar disponibles en cada restaurante y cafetería para mantener la higiene y ofrecer un servicio seguro.

El diario chino Global Times reportó que la iniciativa legislativa incluso prevé una prohibición total de la así llamada costumbre del "bikini de Pekín", cuando los hombres se suben las camisetas dejando al descubierto el vientre en un intento de refrescarse cuando en las calles se establece el sofocante calor.