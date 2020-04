Renuncia un funcionario que arrojó a su gato durante una videconferencia (VIDEO)

Un funcionario de la ciudad estadounidense de Vallejo (California), que arrojó a su gato y consumió alcohol durante una videoconferencia de la Comisión de Planificación en la aplicación Zoom, ha renunciado, informan medios locales.

En el video de la reunión, difundida en las redes sociales, el comisionado Chris Platze puede ser visto en la esquina inferior izquierda de la pantalla. "Primero me gustaría presentar a mi gato", afirmó el funcionario mostrando brevemente a su mascota y luego lanzándola bruscamente al lado.

En un correo electrónico dirigido al periódico Vallejo Times-Herald, Platzer se disculpó por sus acciones y aseveró que ya había renunciado al panel de siete personas.

"En la reunión de Zoom no me comporté de una manera apropiada para un comisionado de planificación y pido disculpas por cualquier daño que pueda haber causado", escribió el funcionario, agregando: "Todos vivimos tiempos de incertidumbre y ciertamente, como muchos de ustedes, me estoy adaptando a una nueva normalidad".

El diario reportó que el comisionado también fue visto tomando sorbos de una botella verde, aparentemente cerveza, durante la misma videoconferencia y se le escuchó hacer comentarios despectivos después de que terminara la reunión.

La renuncia se produjo días antes de que el ayuntamiento de Vallejo decidiera considerar una resolución que lo retirara de su cargo.