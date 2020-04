China reporta seis nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas

Las autoridades de salud informaron este martes sobre seis nuevos casos de coronavirus registrados en China continental, tres de los cuales son importados, recoge la agencia Xinhua.

Los contagios locales fueron registrados en la provincia de Heilongjiang, en el noroeste del país. No obstante, no se reportaron nuevas muertes como resultado de la infección. Por otro lado, el domingo la provincia de Hubei, epicentro del brote, no registró nuevos casos de coronavirus, y los hospitales de la región dieron de alta a los últimos pacientes del covid-19.