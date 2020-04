Se suicida una médica que atendió a pacientes con covid-19 en Nueva York

Lorna Breen, directora médica del departamento de emergencias del hospital Presbyterian Allen de Nueva York, que atendió a pacientes con covid-19, se suicidó el domingo pasado en la ciudad estadounidense de Charlottesville (Virginia).

Su padre, Philip Breen, contó a The New York Times que la mujer de 49 años había contraído el coronavirus pero se había recuperado. Luego trató de volver a trabajar pero el hospital la envió nuevamente a su casa en Virginia.

El hombre señaló que la última vez que hablaron, ella describió la "embestida de pacientes que morían antes de que pudieran ser sacados de las ambulancias".

"Ella trató de hacer su trabajo y eso la mató", lamentó Breen. "Estaba realmente en las trincheras de la primera línea. Asegúrense de elogiarla como una heroína, porque lo fue. Es una víctima como cualquier otra persona que murió".

Breen no es la única médica que se quitó la vida después de presenciar de primera mano los horrores de la pandemia de coronavirus. El técnico de ambulancia de Nueva York, John Mondello, se suicidó el viernes pasado tras menos de tres meses en el trabajo, según The New York Post. Tenía 23 años.

EE.UU. es el país más afectado por la pandemia de covid-19, tanto por número de contagiados, como de fallecidos, que ascienden a 56.000. Uno de los estados más afectados es Nueva York, escenario de casi un tercio de las víctimas mortales.