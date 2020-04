El 'reto del ojo de zorro' que desconcierta a los asiáticos: ¿una muestra de racismo 'maquillado'?

El 'reto del ojo del zorro' ('fox eye challenge', en inglés) se ha convertido en una tendencia en las redes sociales, popularizando los ojos rasgados y las cejas de extremos levantados en la sien, un rasgo inspirado en mujeres famosas que, sin embargo, ha creado cierta polémica entre los usuarios debido a la discriminación que afrontan muchos asiáticos por su apariencia física.

En la plataforma de videos Tik Tok han surgido muchos videos con tutoriales y 'trucos' para lucir un aspecto parecido al de las modelos Bella Hadid, Kendall Jenner y la actriz Megan Fox. Los tutoriales incluyen recursos como afeitarse la mitad de las cejas y alargar con delineador de ojos la esquina interna y externa del ojo, para lograr la deseada apariencia de ojo rasgado.

Al afeitar los extremos de la ceja y volver a dibujarlas con una ligera inclinación hacia arriba se crea la ilusión de tener los ojos más alargados. Otros usuarios han llegado a tomar medidas más drásticas para lograr el efecto deseado, como levantamientos de cejas o suturas temporales.

El hashtag #FoxEye ha alcanzado alrededor de cuatro millones de visitas en Tik Tok y miles de comentarios, con reacciones bastantes variadas. Mientras muchos usuarios aplauden los resultados, otros critican estas 'transformaciones', que describen como una "apropiación cultural" que ignora la discriminación que muchos asiáticos o ascendientes asiáticos han enfrentado.

"¿Ser asiático es una tendencia ahora? [...] La cosa del ojo de zorro en sí misma es, probablemente, solo una estética, como una tendencia de belleza, no racismo. Pero eso no significa que nosotros [la comunidad asiática] no nos sintamos despreciados. Solían insultarnos por eso", expresa Kim Hee-jae, estudiante de la Universidad de California, EE.UU, citada por SCMP.



"Los blancos se burlan de los asiáticos por tener 'ojos asiáticos', pero lo convierten en una estética completa al saltar a la tendencia del ojo de zorro", se sorprende un usuario de Twitter. "No olviden que solo es hermoso cuando los blancos lo hacen y los asiáticos siguen siendo estereotipados por sus rasgos", se queja otro.