El cambio climático disminuirá la velocidad de los huracanes, lo que podría aumentar las inundaciones al incrementarse la duración de las tormentas

Un grupo internacional de científicos ha pronosticado que el cambio climático causado por los humanos disminuirá la velocidad de los huracanes, lo que resultaría en un aumento de la duración de las tormentas con fuertes vientos y lluvias que provocarían, a su vez, un incremento de las inundaciones, según expone un artículo publicado la semana pasada en Science Advances.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores seleccionaron seis patrones de calentamiento potencial para el clima global y ejecutaron 15 posibles escenarios, lo que se tradujo en 90 hipotéticos futuros.

Posteriormente, desarrollaron estas 90 simulaciones introduciendo niveles globales de dióxido de carbono multiplicados por cuatro y un aumento de la temperatura promedio de nuestro planeta de aproximadamente 4 grados centígrados, el nivel de calentamiento que los expertos predicen que podría alcanzarse antes del siglo XXII si no se disminuye el uso de combustibles fósiles actual.

¿Ya ha empezado?

Los resultados del experimento indicaron que los ciclones tropicales se ralentizarán alrededor de 3,2 kilómetros por hora, lo que supone entre un 10 y 20 % de las velocidades promedio de los huracanes actuales en las latitudes cercanas a las zonas pobladas de Asia y la costa este de EE.UU.

"Nuestras simulaciones sugieren que el futuro calentamiento antropogénico podría conducir a una desaceleración significativa del movimiento de los huracanes, particularmente en algunas regiones pobladas de latitudes medias", explica Gan Zhang, investigador de la Universidad de Princeton y autor principal del estudio, en el portal de la Universidad de Princeton.

Mientras, algunos investigadores apuntan que la velocidad de avance de las tormentas tropicales ya se ha ido ralentizando desde 1990 en las regiones terrestres estadounidenses. No obstante, Zhang cree que esto podría deberse en gran parte a la variabilidad natural y no al cambio climático causado por el ser humano, si bien no descarta del todo esa hipótesis.

